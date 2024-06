Lynx Depot im Test

Lynx bietet den Handel von ETFs, Aktien, Anleihen und Derivaten an. Die Ordergebühren betragen bei Lynx allgemein 0,14 Prozent (mind. 5,80 Euro, max. 99,00 Euro). Zudem können je nach Handelsplatz weitere Gebühren anfallen (z.B. Börse Frankfurt oder Stuttgart: 4,90 Euro + variable Gebühren). Zudem ist Lynx ein niederländischer Broker, weswegen Unterschiede bei der Einlagensicherung sowie der Banklizenz im Vergleich zu in Deutschland ansässigen Anbietern bestehen. Die Steuern müssen deshalb auch im Vergleich zu deutschen Brokern selbst abgeführt werden. Das Verrechnungskonto unterliegt für deutsche Anlegerinnen und Anleger der irischen Einlagensicherung, die nur 90 Prozent des Verlusts bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 Euro entschädigt und auch das niederländische Anlegerentschädigungssystem deckt diese Summe ab. Genauere Informationen zur Einlagensicherung findest du auf der Webseite von Lynx. Während Lynx im Bereich Service die Bestnote erhält und bei den Kosten besonders überzeugt, schneidet das Depot in der Rubrik Angebot etwas schlechter ab. Das Lynx Depot erhält daher insgesamt die Note „Gut“.