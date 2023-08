Traders Place Depot im Test

„Traders Place überzeugt mit seinen günstigen Gebühren“

Traders Place bietet eine Vielzahl an handelbaren Wertpapieren sowie zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne an. Zudem ist das Kostenmodell sehr günstig. So ist auch die Depotführung kostenlos. Traders Place kann über einen Desktop als auch über eine App benutzt werden. Darüber hinaus ist der Kundenservice über zahlreiche Kommunikationsformen erreichbar. Die Auswahl an Anlageformen und Ordertypen ist breit. Allerdings könnte die Anzahl an sparplanfähigen Aktien und die Anzahl an ETF-Sparplänen größer sein. Insgesamt erhält Traders Place als Depot die Gesamtnote „Empfehlung“.