1822direkt Depot im Test

Die 1822direkt ist eine Direktbank der Frankfurter Sparkasse. Sie bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen wie Girokonten, Kreditkarten, Sparprodukte, Wertpapierdepots, ETF‑Sparpläne und Versicherungen an. Sie wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die 1822direkt ist eine der größten Direktbanken in Deutschland.