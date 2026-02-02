extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Bitpanda Depot im Test

  • Für 1,00 Euro Wertpapiere handeln
  • Aktien- und ETF-Sparpläne im Angebot
  • Keine Depotgebühren

In diesem Test haben wir das Bitpanda Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

Bitpanda Depot eröffnen *
TESTURTEIL
Bitpanda
SEHR GUT
Zum Anbieter *
Franz Rieber, extraETF

“Ein kostengünstiges Depot mit umfangreichem Sparplanangebot”

Franz Rieber, extraETF

Bitpanda Depot im Test

In diesem Testbericht haben wir das Bitpanda Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Bitpanda Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Bitpanda mit anderen Depotanbietern vergleichen.

Bitpanda Depot - Angebot & Handelsplätze

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem Bitpanda Depot können neben ETFs auch Aktien und Edelmetalle gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem zahlreiche ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne und Kryptosparpläne angeboten. Der Handel erfolgt über den Handelsplatz Quotrix. Damit verfügt Bitpanda über eine sehr breite Produktpalette.

Angebot
Depot-BezeichnungBitpanda Depot
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan 5.628
ETF-Sparplan 2.570
Fondssparplan
Kryptosparplan
Guthabenzinsen
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze1
Top Handelsplätze
Frankfurt
Gettex
LS Exchange
Stuttgart
Tradegate
Xetra
Bitpanda
SEHR GUT
Zum Angebot *

Bitpanda Depot - Kosten & Gebühren

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Eine Inlandsorder kostet mit dem Bitpanda Depot 1 Euro. Die Mindestordergröße liegt bei 2 Euro. Die Depotführung ist kostenfrei.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
1,00 €
Mindestordergröße2,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €1,00 €
1.000,00 €1,00 €
5.000,00 €1,00 €
10.000,00 €1,00 €
20.000,00 €1,00 €
50.000,00 €1,00 €
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
Frankfurt
Gettex
LS Exchange
Stuttgart
Tradegate
Xetra

Bitpanda Depot - Service & Nutzerkomfort

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Das Bitpanda Depot bietet die Market-Order und die Limit-Order an. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über Apps auf mobilen Geräten möglich. Der Kundenservice des Bitpanda Depots steht für Fragen per Chat zur Verfügung. Die Eröffnung eines Kinderdepots, Zweitdepots, Gemeinschaftsdepots oder Firmendepots ist derzeit noch nicht möglich.

Ferner werden die deutschen Steuern auf Kapitalerträge beim Bitpanda Depot nach Aussage des Anbieters automatisch abgeführt, so dass sich deutsche Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Bitpanda hat seinen Sitz in Österreich.

Service & Nutzerkomfort
extraETF Portfolio Tracker
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
Sonstige
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
SonstigeZwei-Faktor-Authentifizierung
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG

Sicherheit & Regulierung

Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind laut dem Anbieter bei der Bitpanda Financial Services GmbH nicht durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Somit gibt es keine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Bitpanda hat seinen Sitz in Österreich und sei als Investment Firm (MiFID II firm) lizensiert. Die Bitpanda Financial Services GmbH unterliege der Aufsicht der Austrian Financial Market Authority (“FMA“), 1090 Vienna, Otto-Wagner-Platz 5.

Die Bitpanda Financial Services GmbH (Berlin Branch) unterliegt, nach Aussage des Anbieters, zusätzlich der Aufsicht der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bezug auf bestimmte in Deutschland geltende Verhaltens- und Organisationsvorschriften.

Zusammenfassend erhält das Bitpanda Depot in dieser Kategorie die Punktzahl von 2,5 Punkten.

Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„Ein kostengünstiges Depot mit umfangreichem Sparplanangebot“

Mein Test zeigt: Bitpanda bietet erstklassige Konditionen und punktet mit niedrigen Ordergebühren, kostenloser Depotführung und einem sehr großen Sparplanangebot. Das Bitpanda Depot ist sowohl auf dem Desktop als auch über Apps auf mobilen Geräten nutzbar. 

Es gibt aber auch Einschränkungen: Es steht nur ein Handelsplatz zur Verfügung, Kinderdepots, Gemeinschaftsdepots oder Firmendepots werden nicht angeboten, der Kundenservice ist nur per Chat erreichbar und die Orderarten umfassen die Market-Order und die Limit-Order. Abstriche gab es in der Kategorie Sicherheit, da u.a. die bei deutschen Brokern übliche gesetzliche Einlagensicherung fehlt.

Insgesamt ist Bitpanda ein innovativer und kostengünstiger Broker, der sich besonders für kostenbewusste Anleger eignet, die flexibel, digital und effizient investieren möchten. Der Broker erhält somit die Gesamtnote „SEHR GUT“ in unserem Test.

Jetzt Bitpanda Depot eröffnen! *

Bitpanda Depot Vergleich

Vergleiche das Bitpanda Depot mit anderen Brokern und finde heraus, welches Depot am besten zu deinen Anlagezielen passt. Nutze unseren Depotvergleich, um die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick zu sehen und die optimale Wahl für deine Geldanlage zu treffen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Bitpanda vs Scalable Capital Bitpanda vs Trade Republic Bitpanda vs ING
Angebot
Depot-BezeichnungBitpanda DepotFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan 5.628 2.953
ETF-Sparplan 2.570 3.076
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
1,00 €
0,99 €
Mindestordergröße2,00 €0,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €1,00 €0,99 €
1.000,00 €1,00 €0,99 €
5.000,00 €1,00 €0,99 €
10.000,00 €1,00 €0,99 €
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 02.02.2026

Bitpanda ETF-Sparplan Angebot

Bitpanda bietet ein breites Angebot an ETF-Sparplänen, das verschiedene Anlageklassen abdeckt. Anleger haben die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von ETFs zu wählen und ihre Investments flexibel an ihre individuellen Anlageziele anzupassen. Besonders attraktiv ist die kostenfreie Ausführung der Sparpläne, die einen langfristigen Vermögensaufbau effizient und kostengünstig ermöglicht. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wie sich das ETF-Sparplan-Angebot von Bitpanda auf die verschiedenen Anlageklassen verteilt.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 1.617 1.617
Anleihen
 741 741
Rohstoffe
 141 141
Geldmarkt
 15 15
Portfoliokonzepte
 23 23
Immobilien
 33 33
Kryptowährungen

Finde das beste Depot für dich! 🚀

Vergleiche jetzt alle Anbieter und entdecke, welches Wertpapierdepot am besten zu deinen Anlagezielen passt.

Jetzt Depot vergleichen!

Über Bitpanda

Bitpanda wurde 2014 in Wien mit dem Ziel gegründet, das Investieren für alle zugänglich zu machen. Mit ihrem All-in-one-Broker wenden sie sich an Einsteiger und erfahrene Investoren gleichermaßen, die mit Bitpanda Zugang zu allen wichtigen Assets erhalten sollen. Inituitive, einfache Finanzprodukte und eine hohe Benutzerfreundlichkeit sind ihnen besonders wichtig.

Wertpapierdepot einfach erklärt!

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Erfahre alles Wichtige rund um Depotführung, Handel und Anlagestrategien in unserem Wissensbereich.

Jetzt Wertpapierdepot verstehen & loslegen!

So eröffnest du ein Bitpanda Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Bitpanda eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Bitpanda durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei Bitpanda legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Bitpanda abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Bitpanda Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

Jetzt ein Bitpanda Depot eröffnen & durchstarten!

Das Depotangebot von Bitpanda hat dich überzeugt? Dann starte jetzt mit deinem Vermögensaufbau und investiere in Aktien, ETFs & mehr – flexibel und kosteneffizient!

Jetzt ein Bitpanda-Depot eröffnen!

Häufig gestellte Fragen zum Bitpanda Depot

Artikel teilen

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.

Unsere Empfehlungen
Finanzen.net Zero iconZu Finanzen.net Zero *
ING iconZu ING *
Joe Broker iconZu Joe Broker *
Scalable Capital iconZu Scalable Capital *
Smartbroker+ iconZu Smartbroker+ *
Trade Republic iconZu Trade Republic *
Traders Place iconZu Traders Place *
Trading 212 iconZu Trading 212 *
Inhalt: