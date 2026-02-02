Bitpanda Depot im Test

Das Bitpanda Depot bietet die Market-Order und die Limit-Order an. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über Apps auf mobilen Geräten möglich. Der Kundenservice des Bitpanda Depots steht für Fragen per Chat zur Verfügung. Die Eröffnung eines Kinderdepots, Zweitdepots, Gemeinschaftsdepots oder Firmendepots ist derzeit noch nicht möglich.

Ferner werden die deutschen Steuern auf Kapitalerträge beim Bitpanda Depot nach Aussage des Anbieters automatisch abgeführt, so dass sich deutsche Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Bitpanda hat seinen Sitz in Österreich.