Comdirect Depot im Test

Mit dem Comdirect Depot können neben ETFs auch Aktien, Anleihen, Derivate und Fonds gehandelt werden. Als einer der wenigen Broker bietet Comdirect auch den Handel mit Futures und Optionen an. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF‑Sparpläne, Fondssparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Neben Xetra, Tradegate und Gettex können Comdirect‑Kunden auch an den Regionalbörsen (Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart) handeln. Darüber hinaus bietet Comdirect den Wertpapierhandel an zahlreichen Auslandsbörsen an. Damit bietet die Comdirect eine sehr breite Produktpalette an.