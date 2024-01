Freedom24 Depot im Test

„Freedom24 punktet besonders mit seinem Service“

Freedom24 zeichnet sich besonders durch geringe Gebühren und seinen Kundenservice aus. Auch die Guthabenzinsen von 2,5 Prozent pro Jahr und die 15 Handelsplätze, die zur Auswahl stehen, sind genauso positiv hervorzuheben, wie die Möglichkeit Firmendepots zu eröffnen. Allerdings bietet der Broker keine Sparpläne an. Zudem hat Freedom24 seinen Unternehmenssitz in Zypern, weswegen Unterschiede bei der Einlagensicherung sowie der Banklizenz im Vergleich zu in Deutschland ansässigen Anbietern bestehen. Insgesamt erhält Freedom24 in unserem Depotvergleich die Note „Gut“.