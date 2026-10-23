Finanzen.net Zero Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das Finanzen.net Zero Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Finanzen.net Zero Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleich‑Rechner kannst du das Angebot von Finanzen.net Zero mit anderen Depotanbietern vergleichen.
Finanzen.net Zero Depot Angebot
Mit dem Finanzen.net Zero Depot können Aktien, ETFs, Fonds und Derivate kostenlos über den Börsenplatz Gettex oder kostenpflichtig über den Börsenplatz Tradegate gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Das Angebot ist stark eingeschränkt, dafür aber sehr günstig.
Finanzen.net Zero Depot Kosten
Der Wertpapierhandel über das Finanzen.net Zero Depot ist über den Börsenplatz Gettex kostenfrei. Bei Orders unter 500,00 Euro fällt ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 1,00 Euro an. Eine Mindestordergröße gibt es nicht. Darüber hinaus können bestimmte Aktien auch für einen bestimmten Betrag (z.B. 750 Euro) gehandelt werden. Entstehen dabei Bruchstücke wird für diese jeweils ein Bruchstückzuschlag von 1 Euro erhoben und der Mindermengenzuschlag entfällt. So kann ein Depot auch mit kleinen Anlagebeträgen sehr individuell zusammengestellt werden. Zusätzlich bietet Finanzen.net Zero auch den Handel über Tradegate an. Hier fällt eine Ordergebühr in Höhe von 2,00 Euro an sowie bei Orders unter 500,00 Euro ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 1,00 Euro. Die Depotführung ist bei Finanzen.net Zero kostenlos.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,00 € (ab 500,00 €)
|Mindestordergröße
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|0,00 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|20.000,00 €
|0,00 €
|50.000,00 €
|0,00 €
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Frankfurt
|—
|Gettex
Kostenfrei
|LS Exchange
|—
|Stuttgart
|—
|Tradegate
|2,00 € (+ 1,00 € bei Orders unter 500 €)
|Xetra
|—
Finanzen.net Zero Depot Service
Das Finanzen.net Zero Depot bietet alle gängigen Ordertypen. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Der Finanzen.net Zero Kundenservice steht für Fragen per E-Mail oder Kontaktformular zur Verfügung. Die Eröffnung von Gemeinschaftskonten ist derzeit nicht möglich. Ferner wird die Kapitalertragsteuer (KapESt) beim Finanzen.net Zero Depot automatisch abgeführt, so dass diesbezüglich keine weiteren Schritte erforderlich sind.
|Service & Nutzerkomfort
|extraETF Portfolio Tracker
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|e-ID mit Personalausweis
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
Sicherheit
Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei Finanzen.net Zero durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Finanzen.net Zero hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über eine gültige Banklizenz. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Zusammenfassend erhält das Finanzen.net Zero Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.
„Ein eingeschränktes Angebot zu Top-Konditionen“
Das Depot von Finanzen.net Zero ermöglicht den kostenlosen Wertpapierhandel an der Börse Gettex. ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne werden ebenfalls kostenlos ausgeführt. Mit diesem Angebot bietet Finanzen.net Zero im Vergleich zu anderen Brokern zwar ein etwas eingeschränktes Angebot, dies aber zu Top-Konditionen. Deshalb erhält Finanzen.net Zero in unserem Depotvergleich die Bestnote “Empfehlung”.
Finanzen.net Zero Depot Vergleich
Hier kannst du das Finanzen.net Zero Depot mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Finanzen.net Zero Depot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|5.549
|2.938
|ETF-Sparplan
|2.005
|3.093
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,00 € (ab 500,00 €)
0,99 €
|Mindestordergröße
|0,00 €
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 27.05.2026
Finanzen.net Zero ETF-Sparplan Angebot
Finanzen.net Zero bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von Finanzen.net Zero Comdirect auf die Anlageklassen verteilt.
Depot Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.
Über Finanzen.net Zero
Finanzen.net Zero ist ein Angebot von Finanzen.net, einem der führenden Finanzportale in Deutschland. Finanzen.net Zero bietet Anlegenden die Möglichkeit, kostenlos in Aktien und ETFs zu investieren. Es richtet sich insbesondere an Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert sind und keine hohen Gebühren zahlen möchten. Mit Finanzen.net Zero können Anlegerinnen und Anleger über eine mobile App und eine Webplattform kostenlos Aktien und ETFs kaufen und verkaufen. Es gibt keine monatlichen oder jährlichen Gebühren und es fallen auch keine Transaktionskosten an.
Was ist ein Wertpapierdepot?
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein Finanzen.net Zero Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei der Finanzen.net Zero eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Finanzen.net Zero durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei Finanzen.net Zero legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Finanzen.net Zero abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Finanzen.net Zero Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum Finanzen.net Zero Depot
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