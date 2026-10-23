Finanzen.net Zero Depot im Test

Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei Finanzen.net Zero durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Finanzen.net Zero hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über eine gültige Banklizenz. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Zusammenfassend erhält das Finanzen.net Zero Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.