Trade Republic Depot im Test
In diesem Erfahrungsbericht haben wir das Trade Republic Depot ausführlich analysiert, verglichen und bewertet. Trade Republic zählt zu den beliebtesten Brokern in Deutschland und überzeugt mit niedrigen Ordergebühren, kostenloser Depotführung sowie einer großen Auswahl an ETFs und Aktien. Doch wie schneidet das Depot in den Kategorien Angebot, Kosten, Service und Sicherheit ab? Wie sind die Konditionen für Sparpläne, die Wiederanlage von Ausschüttungen oder den Depotübertrag?
Unser Testbericht gibt einen detaillierten Überblick und zeigt, wie das Angebot im Vergleich zu anderen Depotanbietern abschneidet. Mit unserem Vergleichsrechner kannst du Trade Republic direkt mit anderen Brokern vergleichen.
Trade Republic Depot - Angebot & Handelsplätze
Mit dem Trade Republic Depot kann eine große Auswahl an Wertpapieren gehandelt werden, darunter Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Anleihen und Derivate. Für den langfristigen Vermögensaufbau stehen über 2.500 ETF-Sparpläne zur Verfügung, wobei die Sparrate ab einem Euro flexibel angepasst werden kann. Eine automatische Dynamisierung der Sparrate wird nicht angeboten. Darüber hinaus gibt es einen Aktiensparplan, der es ermöglicht, auch mit kleineren Beträgen in über 2.600 Aktien zu investieren. Ein Sparplan kann wöchentlich, monatlich, zweimal im Monat oder vierteljährlich ausgeführt werden. Die Sparraten können flexibel angepasst oder ausgesetzt werden. Ausschüttungen und Dividenden können derzeit leider nicht automatisch reinvestiert werden, um den Zinseszinseffekt optimal zu nutzen.
Attraktiv ist die Verzinsung des Guthabens auf dem Verrechnungskonto mit derzeit 2,50 % p.a.. Die Zinsen werden regelmäßig an die Entwicklung des EZB-Zinssatzes angepasst. Der Broker gibt damit als eine der wenigen Banken direkt den EZB-Zins an seine Kunden weiter.
Trade Republic hat sein Angebot im Wertpapierhandel grundlegend erweitert. Standardmäßig werden Orders automatisch zum Bestpreis ausgeführt. Grundlage hierfür ist ein aggregiertes Orderbuch, das die handelbaren Echtzeitkurse aller relevanten, liquiden Börsen zusammenführt. Es ermittelt unabhängig von der Ordergröße den günstigsten Kauf- bzw. den besten Verkaufskurs. Wer den Handelsplatz selbst bestimmen möchte, kann über die neue Direktpreis-Funktion eine der 30 verfügbaren Börsen (darunter Xetra, Euronext, NYSE und Nasdaq) gezielt auswählen. Zusätzlich zeigt Trade Republic ein globales Orderbuch mit Geld- und Briefkursen über alle Börsen hinweg an. In der App können diese kostenlos mit den Orderbüchern einzelner Börsen verglichen werden.
Gut zu wissen: Neben dem klassischen Depot bietet Trade Republic jetzt auch ein Girokonto mit Kreditkarte an. Damit können nun auch Überweisungen auf Drittkonten getätigt werden. Mit der Debitkarte kann weltweit bezahlt werden. Ein besonderes Highlight ist das Cashback-Programm (Saveback), bei dem der Nutzer bis zu 1 % Cashback auf seine Kartenzahlungen erhält - maximal 15 Euro pro Monat. Dieses Guthaben wird automatisch in einen Sparplan investiert, den der Kunde individuell wählen kann. So fließt jede Kartenzahlung direkt in den Vermögensaufbau, ohne dass zusätzliche Sparbeträge manuell eingezahlt werden müssen.
Welche Erfahrungen haben andere Anleger mit Trade Republic gemacht?
Wie bewerten die extraETF-Nutzer das Depot bei Trade Republic? Schau dir die Erfahrungsberichte anderer Kunden an!
Trade Republic Depot - Kosten & Gebühren
Das Trade Republic Depot zeichnet sich durch niedrige Orderkosten und eine kostenlose Depotführung aus. Bei der automatischen Bestpreis-Ausführung fällt lediglich eine Abwicklungspauschale von 1,00 Euro pro Trade an. Wer über die Direktpreis-Funktion einen konkreten Handelsplatz selbst wählt, zahlt 2,00 Euro pro Trade. Bei ETF- und Aktiensparplänen entfallen die Orderprovisionen komplett, so dass Anleger ohne zusätzliche Kosten langfristig Vermögen aufbauen können.
Eine Mindestordergröße gibt es nicht, so dass auch mit kleinen Beträgen investiert werden kann. Darüber hinaus bietet Trade Republic die Möglichkeit, über Sparpläne und Einmalanlagen Stückelungen (Bruchstücke) von Wertpapieren zu erwerben. Anleger können ihre Geldanlage damit individuell gestalten und Wertpapiere auch für einen festen Betrag, zum Beispiel 750 Euro, erwerben. Damit eignet sich das Depot sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anleger, die flexibel investieren möchten.
Das Girokonto und die Trade Republic Kreditkarte sind ebenfalls kostenlos. Bargeldabhebungen mit der Kreditkarte sind ab einem Betrag von 100 Euro ebenfalls kostenlos, darunter wird eine Gebühr von 1 Euro erhoben. Der Einsatz der Kreditkarte im Ausland ist ebenfalls gebührenfrei.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
1,00 €
|Mindestordergröße
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|1,00 €
|1.000,00 €
|1,00 €
|5.000,00 €
|1,00 €
|10.000,00 €
|1,00 €
|20.000,00 €
|1,00 €
|50.000,00 €
|1,00 €
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Frankfurt
|—
|Gettex
|—
|LS Exchange
|1,00 €
|Stuttgart
|—
|Tradegate
|2,00 €
|Xetra
|2,00 €
Trade Republic Depot - Service & Nutzerkomfort
Das Trade Republic Depot bietet alle wichtigen Ordertypen und ermöglicht den Handel sowohl über den Desktop als auch über die Smartphone App. Bei Fragen steht der Kundenservice per Telefon, Rückruf und Chat zur Verfügung. Zusätzlich stellt Trade Republic nützliche Tools zur Depotanalyse zur Verfügung, um Anlegern einen besseren Überblick über ihre Investments zu geben.
Die Eröffnung eines Depots erfolgt auf elektronischem Weg durch die Identifikation mit dem Personalausweis per Video-Ident. Die Eröffnung eines Gemeinschaftsdepots ist derzeit noch nicht möglich. Auch die Eröffnung eines Depots für ein Einzelunternehmen oder eine Kapitalgesellschaft wird derzeit nicht angeboten.
Die Kapitalertragsteuer (KapESt) wird automatisch abgeführt, so dass sich Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Zur Vermeidung der Besteuerung kann ein Freistellungsauftrag in Höhe von maximal 1.000 Euro erteilt werden.
Gut zu wissen: Die Trade Republic führt ein Aktienregister, um die korrekte Erfassung und Verwaltung der gehaltenen Namensaktien der Kunden zu gewährleisten. Eingetragene Aktionäre sind damit berechtigt, an der Hauptversammlung dieser Aktiengesellschaften teilzunehmen.
|Service & Nutzerkomfort
|extraETF Portfolio Tracker
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|—
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
Sicherheit & Regulierung
Trade Republic wird von der BaFin beaufsichtigt und verfügt über eine deutsche Vollbanklizenz. Die Kundengelder auf dem Verrechnungskonto sind durch ein zusätzliches Sicherheitssystem geschützt, das die Guthaben auf mehrere Partnerbanken verteilt, darunter die Deutsche Bank und J.P. Morgan. Innerhalb dieses Systems sind Beträge bis zu 100.000 € pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert.
Darüber hinausgehende Beträge werden automatisch in einen Geldmarkt-ETF investiert, der auf den Namen des Kunden in einem Treuhanddepot verwahrt wird. Dadurch bleibt das Vermögen vom Firmenvermögen getrennt und ist im Falle einer Insolvenz der Trade Republic Bank geschützt. Diese Maßnahmen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit für die Anleger.
„Kostengünstig & digital: Der perfekte Broker für smarte Anleger“
Mein Test zeigt: Trade Republic bietet erstklassige Konditionen und punktet mit niedrigen Ordergebühren, kostenloser Depotführung und einem umfangreichen Sparplanangebot. Besonders interessant sind die Guthabenverzinsung von derzeit 2,50 Prozent p.a. sowie das Cashback-Programm der Kreditkarte, das automatisch in einen Sparplan fließt - eine clevere Art des passiven Vermögensaufbaus.
Mit der neuen Handelstechnologie hat Trade Republic eine frühere Schwäche ausgeräumt: Neben der automatischen Bestpreis-Ausführung können Kunden nun per Direktpreis gezielt aus 30 Börsen, darunter Xetra, Euronext und Nasdaq, wählen. Einige Einschränkungen gibt es dennoch: Es werden weder Gemeinschafts- noch Firmendepots angeboten.
Insgesamt ist Trade Republic ein innovativer und kostengünstiger Broker, der sich besonders für Anleger eignet, die flexibel, digital und effizient investieren möchten. Das Trade Republic Depot erhält insgesamt die Note „Empfehlung”.
Trade Republic Depot Vergleich
Vergleiche das Trade Republic Depot mit anderen Brokern und finde heraus, welches Depot am besten zu deinen Anlagezielen passt. Nutze unseren Depotvergleich, um die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick zu sehen und die optimale Wahl für deine Geldanlage zu treffen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Trade Republic Depot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|2.680
|2.938
|ETF-Sparplan
|2.847
|3.096
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
1,00 €
0,99 €
|Mindestordergröße
|0,00 €
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 27.05.2026
Trade Republic ETF-Sparplan Angebot
Trade Republic bietet ein breites Angebot an ETF-Sparplänen, das verschiedene Anlageklassen abdeckt. Anleger haben die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von ETFs zu wählen und ihre Investments flexibel an ihre individuellen Anlageziele anzupassen. Besonders attraktiv ist die kostenfreie Ausführung der Sparpläne, die einen langfristigen Vermögensaufbau effizient und kostengünstig ermöglicht. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wie sich das ETF-Sparplan-Angebot der Trade Republic auf die verschiedenen Anlageklassen verteilt.
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Beliebte Trade Republic Aktiensparpläne
Trade Republic bietet eine breite Auswahl an Aktiensparplänen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Aktien bei Trade Republic-Kunden besonders gefragt sind. Nutze die Chance und starte jetzt deinen individuellen Aktiensparplan!
Über Trade Republic
Trade Republic hat sich von einem auf den Handel mit Aktien und ETFs spezialisierten FinTech zu einem umfassenden Finanzdienstleister entwickelt. Mit der intuitiven mobilen App können Privatanleger ihre Finanzen flexibel verwalten.
Seit 2024 bietet Trade Republic auch ein vollwertiges Girokonto mit attraktiver Verzinsung an. Ergänzt wird das Angebot durch eine Kreditkarte (Debit-Card) mit Cashback-Programm, bei dem bis zu 1% des Kartenumsatzes automatisch in einen frei wählbaren Sparplan investiert wird - eine clevere Möglichkeit, das Portfolio kontinuierlich auszubauen.
Das Unternehmen wächst rasant und betreut mittlerweile mehr als 8 Millionen Kunden mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro.
Mit einer aktuellen Bewertung von über 5 Milliarden Euro und einem geschätzten Jahresumsatz von 250 Millionen Euro zählt Trade Republic zu den größten Brokern Europas.
Wertpapierdepot einfach erklärt!
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Erfahre alles Wichtige rund um Depotführung, Handel und Anlagestrategien in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein Trade Republic Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Trade Republic eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess der Trade Republic durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei Trade Republic legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Trade Republic abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Trade Republic Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
Jetzt ein Trade Republic Depot eröffnen & durchstarten!
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Häufig gestellte Fragen zum Trade Republic Depot
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