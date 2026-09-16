Trade Republic Depot im Test

Mit dem Trade Republic Depot kann eine große Auswahl an Wertpapieren gehandelt werden, darunter Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Anleihen und Derivate. Für den langfristigen Vermögensaufbau stehen über 2.500 ETF-Sparpläne zur Verfügung, wobei die Sparrate ab einem Euro flexibel angepasst werden kann. Eine automatische Dynamisierung der Sparrate wird nicht angeboten. Darüber hinaus gibt es einen Aktiensparplan, der es ermöglicht, auch mit kleineren Beträgen in über 2.600 Aktien zu investieren. Ein Sparplan kann wöchentlich, monatlich, zweimal im Monat oder vierteljährlich ausgeführt werden. Die Sparraten können flexibel angepasst oder ausgesetzt werden. Ausschüttungen und Dividenden können derzeit leider nicht automatisch reinvestiert werden, um den Zinseszinseffekt optimal zu nutzen.

Attraktiv ist die Verzinsung des Guthabens auf dem Verrechnungskonto mit derzeit 2,50 % p.a.. Die Zinsen werden regelmäßig an die Entwicklung des EZB-Zinssatzes angepasst. Der Broker gibt damit als eine der wenigen Banken direkt den EZB-Zins an seine Kunden weiter.

Trade Republic hat sein Angebot im Wertpapierhandel grundlegend erweitert. Standardmäßig werden Orders automatisch zum Bestpreis ausgeführt. Grundlage hierfür ist ein aggregiertes Orderbuch, das die handelbaren Echtzeitkurse aller relevanten, liquiden Börsen zusammenführt. Es ermittelt unabhängig von der Ordergröße den günstigsten Kauf- bzw. den besten Verkaufskurs. Wer den Handelsplatz selbst bestimmen möchte, kann über die neue Direktpreis-Funktion eine der 30 verfügbaren Börsen (darunter Xetra, Euronext, NYSE und Nasdaq) gezielt auswählen. Zusätzlich zeigt Trade Republic ein globales Orderbuch mit Geld- und Briefkursen über alle Börsen hinweg an. In der App können diese kostenlos mit den Orderbüchern einzelner Börsen verglichen werden.

Gut zu wissen: Neben dem klassischen Depot bietet Trade Republic jetzt auch ein Girokonto mit Kreditkarte an. Damit können nun auch Überweisungen auf Drittkonten getätigt werden. Mit der Debitkarte kann weltweit bezahlt werden. Ein besonderes Highlight ist das Cashback-Programm (Saveback), bei dem der Nutzer bis zu 1 % Cashback auf seine Kartenzahlungen erhält - maximal 15 Euro pro Monat. Dieses Guthaben wird automatisch in einen Sparplan investiert, den der Kunde individuell wählen kann. So fließt jede Kartenzahlung direkt in den Vermögensaufbau, ohne dass zusätzliche Sparbeträge manuell eingezahlt werden müssen.