Scalable Capital Depot im Test

Das Scalable Capital Depot bietet die wichtigsten Ordertypen wie Limit, Stop oder Stop‑Limit. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine benutzerfreundliche Smartphone‑App möglich. Der Kundenservice von Scalable Capital steht für Fragen per Telefon, E‑Mail oder Live‑Chat an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Die Eröffnung von Kinder‑, Gemeinschafts‑ oder Firmendepots ist beim Scalable Capital Broker nicht möglich.