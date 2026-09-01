Scalable Capital Depot im Test

Bei Scalable Capital kann zwischen zwei Depotmodellen gewählt werden. Das Modell Free Broker ist kostenlos. Für jede Wertpapiertransaktion werden 0,99 Euro berechnet. Beim Verkauf von PRIME ETFs (iShares, Invesco und Xtrackers) im Scalable FREE Broker fallen genau wie bei regulären Trades ebenfalls 0,99 Euro an. Im PRIME+ Modell entfällt diese Gebühr. Der Kauf von PRIME-ETFs ist über alle Preismodelle hinweg kostenlos.

Das Modell PRIME+ Broker kostet 4,99 Euro pro Monat bzw. 59,88 Euro pro Jahr. Das Modell PRIME+ Broker ist monatlich kündbar. Im Rahmen dieses Preismodells werden alle Wertpapiertransaktionen ab 250 Euro Mindestordervolumen sowie alle ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne ab einem Euro Sparrate kostenlos ausgeführt. Die Depotführung ist beim Scalable Capital Broker kostenfrei.