Smartbroker+ Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das Smartbroker+ Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Smartbroker+ Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot des Smartbrokers+ mit anderen Depotanbietern vergleichen.
Smartbroker+ Depot Angebot
Mit dem Smartbroker+ Depot können ETFs, Aktien, Anleihen, Derivate und Fonds gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden ETF-, Aktien- und Fondssparpläne angeboten. Neben Xetra, Tradegate und Gettex können Smartbroker+-Kunden auch an den Regionalbörsen (Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart) handeln. Insgesamt stehen 38 Handelsplätze zur Verfügung. Damit bietet der Smartbroker+ ein sehr umfassendes Angebot im Bereich des Wertpapierhandels. Kontoguthaben bis 100.000 € werden auf einem Zinskonto bei Smartbroker+ mit 2,25 Prozent p.a. verzinst und darüber hinaus mit 2,00 Prozent p.a..
Smartbroker+ Depot Kosten
Der Smartbroker+ bietet für alle deutschen Börsenplätze eine Flatfee von 4 Euro pro Order. Darüber hinaus können Wertpapierorders ab 500 Euro außerbörslich für 0 Euro (Gettex) ausgeführt werden. Auch der Handel mit Derivaten verschiedener Emittenten ist für 0 Euro möglich. Zudem können über 14.000 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag erworben werden.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,00 € (ab 500,00 €, darunter 1,00 €)
|Mindestordergröße
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|0,00 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|20.000,00 €
|0,00 €
|50.000,00 €
|0,00 €
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Frankfurt
|0,0096% (mindestens 0,60 €) + 0,054% (mindestens 2,52 €)
|Gettex
Kostenfrei
|LS Exchange
Kostenfrei
|Stuttgart
|0,062% (mindestens 2,09 €)
|Tradegate
Kostenfrei
|Xetra
|0,01 % vom Kurswert (mind. 1,50 €)
Smartbroker+ Depot Service
Das Smartbroker+ Depot bietet alle gängigen Ordertypen. Der Handel ist über den Desktop möglich. Auch eine App für Smartphones wird für Android und iOS angeboten. Der Kundenservice von Smartbroker+ steht für Fragen per E-Mail und Telefon zur Verfügung. Die Eröffnung eines Gemeinschaftsdepots ist derzeit nicht möglich. Ferner wird die Kapitalertragsteuer (KapESt) beim Smartbroker+ Depot automatisch abgeführt, so dass diesbezüglich keine weiteren Schritte erforderlich sind.
|Service & Nutzerkomfort
|extraETF Portfolio Tracker
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|—
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
Sicherheit
Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei Smartbroker+ durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Smartbroker+ hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über eine gültige Banklizenz. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Zusammenfassend erhält das Smartbroker+ Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.
„Eine echte Alternative zu den großen Direktbanken“
Der Smartbroker+ bietet für alle deutschen Börsenplätze eine Flatfee von 4,00 Euro pro Order. Darüber hinaus können Wertpapiere mit einem Ordervolumen größer 500 Euro außerbörslich für 0 Euro (Gettex) gehandelt werden. Damit ist das Smartbroker+ Depot eine echte Alternative zu den großen Direktbanken mit vergleichbarer Produktpalette.
Smartbroker+ Depot Vergleich
Hier kannst du das Smartbroker+ Depot mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|SMARTBROKER+ Depot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|5.515
|2.938
|ETF-Sparplan
|2.398
|3.087
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,00 € (ab 500,00 €, darunter 1,00 €)
0,99 €
|Mindestordergröße
|0,00 €
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 27.05.2026
Smartbroker+ ETF-Sparplan Angebot
Der Smartbroker+ bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot des Smartbrokers+ auf die Anlageklassen verteilt.
Depot Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.
Beliebte Smartbroker+ Aktiensparpläne
Der Smartbroker+ bietet Aktiensparpläne an. Die Tabelle zeigt, welche Aktien bei den Kunden des Smartbrokers+ im Rahmen eines Aktiensparplans besonders beliebt sind.
Über den Smartbroker+
Der Smartbroker+ ist ein Online‑Broker, der seinen Kunden einen einfachen und kostengünstigen Handel mit Aktien und anderen Finanzprodukten ermöglicht. Der Smartbroker+ gehört zur Smartbroker Holding (ehemals wallstreet:online) und hat seinen Sitz in Berlin. Die Smartbroker Holding AG betreibt mit über 200 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig, München und Zürich auch die Finanzportale wallstreet‑online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de.
Was ist ein Wertpapierdepot?
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein Smartbroker+ Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot beim Smartbroker+ eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess des Smartbrokers+ durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich beim Smartbroker+ legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung beim Smartbroker+ abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Smartbroker+ Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum Smartbroker+ Depot
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