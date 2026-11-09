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Smartbroker+ Depot im Test

  • Ab 0 Euro Wertpapiere handeln
  • Aktien- und ETF-Sparpläne im Angebot
  • Keine Depotgebühren

In diesem Test haben wir das Smartbroker+ Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
Smartbroker+
EMPFEHLUNG
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Franz Rieber, extraETF

“Eine echte Alternative zu den großen Direktbanken”

Franz Rieber, extraETF

Smartbroker+ Depot im Test

Franz Rieber, extraETFvon
Aktualisiert am 09.11.2026

In diesem Testbericht haben wir das Smartbroker+ Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Smartbroker+ Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot des Smartbrokers+ mit anderen Depotanbietern vergleichen.

Smartbroker+ Depot Angebot

Bewertung
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5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem Smartbroker+ Depot können ETFs, Aktien, Anleihen, Derivate und Fonds gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden ETF-, Aktien- und Fondssparpläne angeboten. Neben Xetra, Tradegate und Gettex können Smartbroker+-Kunden auch an den Regionalbörsen (Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart) handeln. Insgesamt stehen 38 Handelsplätze zur Verfügung. Damit bietet der Smartbroker+ ein sehr umfassendes Angebot im Bereich des Wertpapierhandels. Kontoguthaben bis 100.000 € werden auf einem Zinskonto bei Smartbroker+ mit 2,25 Prozent p.a. verzinst und darüber hinaus mit 2,00 Prozent p.a..

Angebot
Depot-BezeichnungSMARTBROKER+ Depot
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan 5.515
ETF-Sparplan 2.398
Fondssparplan683
Kryptosparplan
Guthabenzinsen2,25 %
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze38
Top Handelsplätze
Frankfurt
Gettex
LS Exchange
Stuttgart
Tradegate
Xetra
Smartbroker+
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Smartbroker+ Depot Kosten

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Der Smartbroker+ bietet für alle deutschen Börsenplätze eine Flatfee von 4 Euro pro Order. Darüber hinaus können Wertpapierorders ab 500 Euro außerbörslich für 0 Euro (Gettex) ausgeführt werden. Auch der Handel mit Derivaten verschiedener Emittenten ist für 0 Euro möglich. Zudem können über 14.000 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag erworben werden.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
0,00 € (ab 500,00 €, darunter 1,00 €)
Mindestordergröße0,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €0,00 €
1.000,00 €0,00 €
5.000,00 €0,00 €
10.000,00 €0,00 €
20.000,00 €0,00 €
50.000,00 €0,00 €
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
Frankfurt 0,0096% (mindestens 0,60 €) + 0,054% (mindestens 2,52 €)
Gettex
Kostenfrei
LS Exchange
Kostenfrei
Stuttgart 0,062% (mindestens 2,09 €)
Tradegate
Kostenfrei
Xetra 0,01 % vom Kurswert (mind. 1,50 €)

Smartbroker+ Depot Service

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das Smartbroker+ Depot bietet alle gängigen Ordertypen. Der Handel ist über den Desktop möglich. Auch eine App für Smartphones wird für Android und iOS angeboten. Der Kundenservice von Smartbroker+ steht für Fragen per E-Mail und Telefon zur Verfügung. Die Eröffnung eines Gemeinschaftsdepots ist derzeit nicht möglich. Ferner wird die Kapitalertragsteuer (KapESt) beim Smartbroker+ Depot automatisch abgeführt, so dass diesbezüglich keine weiteren Schritte erforderlich sind.

Service & Nutzerkomfort
extraETF Portfolio Tracker
Depot importieren
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
Sonstige
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
Sonstige
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG

Sicherheit

Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei Smartbroker+ durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Smartbroker+ hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über eine gültige Banklizenz. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Zusammenfassend erhält das Smartbroker+ Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.

Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„Eine echte Alternative zu den großen Direktbanken“

Der Smartbroker+ bietet für alle deutschen Börsenplätze eine Flatfee von 4,00 Euro pro Order. Darüber hinaus können Wertpapiere mit einem Ordervolumen größer 500 Euro außerbörslich für 0 Euro (Gettex) gehandelt werden. Damit ist das Smartbroker+ Depot eine echte Alternative zu den großen Direktbanken mit vergleichbarer Produktpalette.

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Smartbroker+ Depot Vergleich

Hier kannst du das Smartbroker+ Depot mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Smartbroker+ vs Scalable Capital Smartbroker+ vs Trade Republic Smartbroker+ vs ING
Angebot
Depot-BezeichnungSMARTBROKER+ DepotFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan 5.515 2.938
ETF-Sparplan 2.398 3.087
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
0,00 € (ab 500,00 €, darunter 1,00 €)
0,99 €
Mindestordergröße0,00 €0,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €0,00 €0,99 €
1.000,00 €0,00 €0,99 €
5.000,00 €0,00 €0,99 €
10.000,00 €0,00 €0,99 €
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 27.05.2026

Smartbroker+ ETF-Sparplan Angebot

Der Smartbroker+ bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot des Smartbrokers+ auf die Anlageklassen verteilt.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 1.485 1.485
Anleihen
 630 630
Rohstoffe
 135 135
Geldmarkt
 13 13
Portfoliokonzepte
 27 27
Immobilien
 28 28
Kryptowährungen
 80 80

Depot Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.

Zum Depot Vergleich

Beliebte Smartbroker+ Aktiensparpläne

Der Smartbroker+ bietet Aktiensparpläne an. Die Tabelle zeigt, welche Aktien bei den Kunden des Smartbrokers+ im Rahmen eines Aktiensparplans besonders beliebt sind. 

Über den Smartbroker+

Der Smartbroker+ ist ein Online‑Broker, der seinen Kunden einen einfachen und kostengünstigen Handel mit Aktien und anderen Finanzprodukten ermöglicht. Der Smartbroker+ gehört zur Smartbroker Holding (ehemals wallstreet:online) und hat seinen Sitz in Berlin. Die Smartbroker Holding AG betreibt mit über 200 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig, München und Zürich auch die Finanzportale wallstreet‑online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de.

Was ist ein Wertpapierdepot?

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Wertpapierdepots

So eröffnest du ein Smartbroker+ Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot beim Smartbroker+ eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess des Smartbrokers+ durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich beim Smartbroker+ legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung beim Smartbroker+ abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Smartbroker+ Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

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Häufig gestellte Fragen zum Smartbroker+ Depot

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