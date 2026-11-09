Smartbroker Depot im Test

Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei Smartbroker+ durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Smartbroker+ hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über eine gültige Banklizenz. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Zusammenfassend erhält das Smartbroker+ Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.