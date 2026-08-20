Mintos Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das Mintos Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Mintos Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Mintos mit anderen Depotanbietern vergleichen.
Mintos Depot Angebot
Mit dem Mintos Depot können ETFs und Anleihen gehandelt werden, Aktien sollen bald folgen. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne angeboten. Der Wertpapierhandel erfolgt direkt über Tradegate.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Mintos Depot
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|ETF-Sparplan
|1.003
|Fondssparplan
|Kryptosparplan
|Guthabenzinsen
|Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
|Anzahl Handelspätze
|1
|Top Handelsplätze
|Frankfurt
|Gettex
|LS Exchange
|Stuttgart
|Tradegate
|Xetra
Mintos Depot Kosten
Eine Wertpapierorder kostet bei Mintos allgemein 0 Euro. Die Mindestordergröße liegt bei einem Euro. Die Depotführung ist ebenso kostenlos.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,00 €
|Mindestordergröße
|1,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|0,00 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|20.000,00 €
|0,00 €
|50.000,00 €
|0,00 €
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Frankfurt
|—
|Gettex
|—
|LS Exchange
|—
|Stuttgart
|—
|Tradegate
Kostenfrei
|Xetra
|—
Mintos Depot Service
Das Mintos Depot bietet derzeit nur die Market Order an. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Für Fragen steht der Mintos Kundenservice via E-Mail, Kontaktformular, Chat oder Rückrufservice zur Verfügung.
Ferner wird die Kapitalertragsteuer (KapESt) bei Mintos nicht automatisch abgeführt, stattdessen wird eine Jahressteuerbescheinigung (oder ein vergleichbares Dokument) ausgestellt, mit der du dich selbst um die Steuer kümmern musst.
|Service & Nutzerkomfort
|extraETF Portfolio Tracker
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|—
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|-
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
Sicherheit
Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei der Mintos durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Lettland verankert und bietet eine Sicherung von bis zu 20.000 € pro Kunde. Mintos hat seinen Sitz in Lettland, aber auch eine Niederlassung in Deutschland. Die Aufsicht erfolgt durch die Bank of Latvia (Latvijas Banka).
Zusammenfassend erhält das Mintos Depot in dieser Kategorie 2.5 von 5 möglichen Punkten.
„Mintos punktet besonders mit seinen Kosten.“
Mintos zeichnet sich besonders durch geringe Gebühren und seinen Kundenservice aus. Zusätzlich wird eine Desktop-Variante und eine App für das Smartphone angeboten. Allerdings stehen Aktien, egal ob per Einzelorder oder Sparplan, derzeit leider noch nicht zur Verfügung. Auch bei der Ordertypenvielfalt sehen wir noch Potenzial. Insgesamt erhält Mintos die Note „Gut“ in unserem Test.
Mintos Depot Vergleich
Hier kannst du das Mintos Depot mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Mintos Depot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|—
|2.938
|ETF-Sparplan
|1.003
|3.096
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,00 €
0,99 €
|Mindestordergröße
|1,00 €
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF
Mintos ETF-Sparplan Angebot
Mintos bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von Mintos auf die Anlageklassen verteilt.
Depot Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.
Über Mintos
Mintos ist ein Anbieter aus Lettland, der 2014 als Peer-to-Peer-Kreditmarktplatz durch Martins Sulte und Martins Valters gegründet wurde. Seit 2023 werden auch Anlagen in ETFs und Anleihen angeboten. Mintos sieht sich als Multi-Asset-Anlageplattform, welche den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben möchte, individuelle Investitionsentscheidungen zu treffen. Mintos verfügt heute über ein internationales Team aus mehr als 20 Ländern und ist mit Büros in Riga und Berlin vertreten.
Was ist ein Wertpapierdepot?
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein Mintos Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Mintos eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess bei Mintos durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Anlagekenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei Mintos legitimieren. Das funktioniert per VideoIdent.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Mintos abgeschlossen ist, bekommst du eine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf das Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Mintos Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum Mintos Depot
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