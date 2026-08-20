Mintos Depot im Test

Das Mintos Depot bietet derzeit nur die Market Order an. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Für Fragen steht der Mintos Kundenservice via E-Mail, Kontaktformular, Chat oder Rückrufservice zur Verfügung.

Ferner wird die Kapitalertragsteuer (KapESt) bei Mintos nicht automatisch abgeführt, stattdessen wird eine Jahressteuerbescheinigung (oder ein vergleichbares Dokument) ausgestellt, mit der du dich selbst um die Steuer kümmern musst.