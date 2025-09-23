SelectETF Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das SelectETF Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das SelectETF Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot des SelectETF Depots von Visualvest mit anderen Depotanbietern vergleichen.
SelectETF Depot - Angebot & Handelsplätze
Mit dem SelectETF Depot können ETFs gehandelt werden. Für den langfristigen Vermögensaufbau stehen über 190 ETF-Sparpläne zur Verfügung. Der Handel erfolgt über den Börsenplatz Tradegate.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|SelectETF Depot
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|ETF-Sparplan
|193
|Fondssparplan
|Kryptosparplan
|Guthabenzinsen
|Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
|Anzahl Handelspätze
|1
|Top Handelsplätze
|Frankfurt
|Gettex
|LS Exchange
|Stuttgart
|Tradegate
|Xetra
SelectETF Depot - Kosten & Gebühren
Das SelectETF Depot zeichnet sich durch niedrige Orderkosten und eine kostenlose Depotführung aus. Eine Wertpapierorder ist grundsätzlich ab 1,00 Euro möglich. Die ETF-Sparpläne werden kostenlos angeboten, so dass Anleger langfristig besonders gut Vermögen aufbauen können.
Eine Mindestordergröße gibt es nicht, so dass auch mit kleinen Beträgen investiert werden kann. Anleger können ihre Geldanlage individuell gestalten und Wertpapiere auch für einen festen Betrag, zum Beispiel 750 Euro, erwerben. Damit eignet sich das Depot sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anleger, die flexibel investieren möchten.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,25 %
|Mindestordergröße
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|1,25 €
|1.000,00 €
|2,50 €
|5.000,00 €
|12,50 €
|10.000,00 €
|25,00 €
|20.000,00 €
|50,00 €
|50.000,00 €
|59,90 €
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Frankfurt
|—
|Gettex
|—
|LS Exchange
|—
|Stuttgart
|—
|Tradegate
Kostenfrei
|Xetra
|—
SelectETF Depot - Service & Nutzerkomfort
Das SelectETF Depot bietet unter den Ordertypen die Market-Order an und ermöglicht den Handel über Apps auf mobilen Endgeräten. Bei Fragen steht der Kundenservice per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. Die Eröffnung eines Depots erfolgt durch die Identifikation per Video-Ident oder eID.
Die Eröffnung eines Gemeinschaftsdepots oder Kinderdepots sind derzeit noch nicht möglich. Auch die Eröffnung eines Firmendepots wird derzeit nicht angeboten. Ein Zweitdepot wird nur angeboten, wenn es bei dem Robo-Advisor Visualvest, dessen Broker SelectETF ist, eröffnet wird.
Die Kapitalertragsteuer (KapESt) wird automatisch abgeführt, so dass sich Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Zur Vermeidung der Besteuerung kann ein Freistellungsauftrag in Höhe von maximal 1.000 Euro erteilt werden.
|Service & Nutzerkomfort
|extraETF Portfolio Tracker
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|eID
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
Sicherheit & Regulierung
Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind beim SelectETF Depot durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. SelectETF ist der Broker von Visualvest, die ihren Sitz in Deutschland haben und über eine gültige Banklizenz verfügen. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Zusammenfassend erhält das SelectETF Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.
„SelectETF punktet besonders bei der Sicherheit und den Kosten“
Mein Test zeigt: Das SelectETF Depot bietet viele kostenlose ETF-Sparpläne, die Ordergebühren sind niedrig und die Depotführung kostenlos. Bei der Sicherheit erzielt SelectETF jeweils die höchste Punktzahl in unserem Test.
Es gibt aber auch Einschränkungen: Das Angebot beschränkt sich aktuell auf ETFs und ETF-Sparpläne, unter den Ordertypen wird nur die Market-Order angeboten und eine Desktopversion steht aktuell nicht zur Verfügung. Darüber hinaus werden derzeit weder Gemeinschaftsdepots noch Kinderdepots oder Firmendepots angeboten.
Der SelectETF Broker ist ein kostengünstiger Broker, der sich besonders für Anleger eignet, die flexibel, digital und effizient investieren möchten.
Insgesamt erhält das SelectETF Depot in unserem Brokervergleich das Testurteil „Gut“.
SelectETF Depot Vergleich
Vergleiche das SelectETF Depot mit anderen Brokern und finde heraus, welches Depot am besten zu deinen Anlagezielen passt. Nutze unseren Depotvergleich, um die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick zu sehen und die optimale Wahl für deine Geldanlage zu treffen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|SelectETF Depot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|—
|2.954
|ETF-Sparplan
|193
|2.269
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,25 %
0,99 €
|Mindestordergröße
|0,00 €
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|1,25 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|2,50 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|12,50 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|25,00 €
|0,99 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
GUT
EMPFEHLUNG
Über SelectETF
SelectETF ist der Broker des bekannten digitalen Vermögensverwalters Visualvest, der Privatanlegerinnen und Privatanlegern die Geldanlage in breit gestreute Portfolios aus ETFs, aktiv verwalteten oder nachhaltigen Investmentfonds ermöglicht. Bei Visualvest wird auf Basis eines wissenschaftlichen Modells das Chancen-Risiko-Profil der Anlegenden ermittelt und eine passgenaue Anlagestrategie angeboten. Visualvest wurde 2016 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Union Investment Gruppe gegründet und kombiniert so die Finanzexpertise und Sicherheit einer der führenden Fondsgesellschaften Deutschlands mit der Flexibilität und Schnelligkeit eines Fintech-Start-ups.
Wertpapierdepot einfach erklärt!
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Erfahre alles Wichtige rund um Depotführung, Handel und Anlagestrategien in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein SelectETF Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei SelectETF eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess bei SelectETF durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei SelectETF legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder eID mit AUTHADA.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei SelectETF abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem SelectETF Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (ETFs) beginnen.
Häufig gestellte Fragen zum SelectETF Depot
