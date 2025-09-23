SelectETF Depot im Test

Das SelectETF Depot bietet unter den Ordertypen die Market-Order an und ermöglicht den Handel über Apps auf mobilen Endgeräten. Bei Fragen steht der Kundenservice per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. Die Eröffnung eines Depots erfolgt durch die Identifikation per Video-Ident oder eID.

Die Eröffnung eines Gemeinschaftsdepots oder Kinderdepots sind derzeit noch nicht möglich. Auch die Eröffnung eines Firmendepots wird derzeit nicht angeboten. Ein Zweitdepot wird nur angeboten, wenn es bei dem Robo-Advisor Visualvest, dessen Broker SelectETF ist, eröffnet wird.

Die Kapitalertragsteuer (KapESt) wird automatisch abgeführt, so dass sich Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Zur Vermeidung der Besteuerung kann ein Freistellungsauftrag in Höhe von maximal 1.000 Euro erteilt werden.