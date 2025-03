N26 Depot im Test

In diesem Erfahrungsbericht haben wir das N26 Depot ausführlich analysiert, verglichen und bewertet. N26 überzeugt mit niedrigen Ordergebühren, kostenloser Depotführung sowie einer großen Auswahl an ETFs und Aktien. Doch wie schneidet das Depot in den Kategorien Angebot, Kosten, Service und Sicherheit ab? Wie sind die Konditionen für Sparpläne, die Wiederanlage von Ausschüttungen oder den Depotübertrag?

Unser Testbericht gibt einen detaillierten Überblick und zeigt, wie das Angebot im Vergleich zu anderen Depotanbietern abschneidet. Mit unserem Vergleichsrechner kannst du N26 direkt mit anderen Brokern vergleichen.