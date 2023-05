S Broker Depot im Test

Das S Broker Depot bietet außer dem Trailing‑Stop alle gängigen Ordertypen an. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone‑App möglich. Der Kundenservice des S Broker Depots steht für Fragen per Kontaktformular und E‑Mail sowie für Interessenten per Telefon zur Verfügung. Auch die Eröffnung eines Kinderdepots, Zweitdepots oder Gemeinschaftsdepots sowie das Aufnehmen von Wertpapierkrediten sind möglich. Zudem lässt sich ein Firmendepot für zahlreiche Rechtsformen, wie AG, GmbH oder UG, anlegen.