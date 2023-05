ING Depot im Test

Eine Wertpapierorder kostet bei der ING 4,90 Euro plus 0,25 Prozent vom Kurswert, maximal jedoch 69,90 Euro. Hinzu kommen eventuell handelsplatzabhängige Entgelte. Im Direkthandel fallen keine zusätzlichen Kosten an. Über Xetra, Stuttgart und Euwax werden 1,90 Euro pro Order berechnet. Beim Handel über die Börsen Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover sind es 2,90 Euro. Die Einrichtung, Änderung oder Löschung eines Limits ist bei der ING kostenfrei. Auch die Depotführung ist kostenlos. Es fallen also keine Depotführungsgebühren an.