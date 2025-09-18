extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Joe Broker Depot im Test

  • Ab 1 Euro Wertpapiere handeln
  • Aktien- und ETF-Sparpläne im Angebot
  • Keine Depotgebühren

In diesem Test haben wir das Joe Broker Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

Joe Broker Depot eröffnen *
TESTURTEIL
Joe Broker
SEHR GUT
Zum Anbieter *
Franz Rieber, extraETF

“Volle Punktzahl bei den Kosten und der Sicherheit”

Franz Rieber, extraETF

Joe Broker Depot im Test

In diesem Testbericht haben wir das Joe Broker Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Joe Broker Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot des Joe Brokers mit anderen Depotanbietern vergleichen.

Joe Broker Depot - Angebot & Handelsplätze

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem Joe Broker Depot kann eine große Auswahl an Wertpapieren gehandelt werden, darunter Aktien, ETFs, Anleihen und Derivate. Für den langfristigen Vermögensaufbau stehen über 400 ETF-Sparpläne zur Verfügung. Darüber hinaus werden Aktiensparpläne angeboten. Der Handel erfolgt über verschiedene Börsenplätze wie Xetra, Gettex, Frankfurt oder Stuttgart.

Angebot
Depot-BezeichnungJoe Broker Depot
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 412
Fondssparplan
Kryptosparplan
Guthabenzinsen
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze7
Top Handelsplätze
Frankfurt
Gettex
LS Exchange
Stuttgart
Tradegate
Xetra
Joe Broker
SEHR GUT
Zum Angebot *

Joe Broker Depot - Kosten & Gebühren

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Das Joe Broker Depot zeichnet sich durch niedrige Orderkosten und eine kostenlose Depotführung aus. Eine Wertpapierorder ist grundsätzlich ab 1,00 Euro möglich. Die Gebühr von ETF-Sparplänen und Aktiensparplänen beträgt jeweils 0,50 Euro, so dass Anleger kostengünstig und langfristig Vermögen aufbauen können.

Eine Mindestordergröße gibt es nicht, so dass auch mit kleinen Beträgen investiert werden kann. Anleger können ihre Geldanlage individuell gestalten und Wertpapiere auch für einen festen Betrag, zum Beispiel 750 Euro, erwerben. Damit eignet sich das Depot sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anleger, die flexibel investieren möchten.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
1,00 €
Mindestordergröße0,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €1,00 €
1.000,00 €1,00 €
5.000,00 €1,00 €
10.000,00 €1,00 €
20.000,00 €1,00 €
50.000,00 €1,00 €
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
Frankfurt
Kostenfrei
Gettex
Kostenfrei
LS Exchange
Stuttgart
Kostenfrei
Tradegate
Xetra
Kostenfrei

Joe Broker Depot - Service & Nutzerkomfort

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Das Joe Broker Depot bietet wesentliche Ordertypen an und ermöglicht den Handel über mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet. Bei Fragen steht der Kundenservice per E-Mail zur Verfügung. Die Eröffnung eines Depots erfolgt durch die Identifikation per Video-Ident, Post-Ident oder eID.

Die Eröffnung eines Gemeinschaftsdepots, Zweitdepots oder Kinderdepots sind derzeit noch nicht möglich. Auch die Eröffnung eines Firmendepots wird derzeit nicht angeboten. 

Die Kapitalertragsteuer (KapESt) wird automatisch abgeführt, so dass sich Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Zur Vermeidung der Besteuerung kann ein Freistellungsauftrag in Höhe von maximal 1.000 Euro erteilt werden.

Service & Nutzerkomfort
extraETF Portfolio Tracker
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
SonstigeeID
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
Sonstige
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG

Sicherheit & Regulierung

Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind beim Joe Broker Depot durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Joe Broker ist eine Marke der Targobank AG, die ihren Sitz in Deutschland hat und über eine gültige Banklizenz verfügt. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Zusammenfassend erhält das Joe Broker Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.

Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„Volle Punktzahl bei den Kosten und der Sicherheit“

Mein Test zeigt: Das Joe Broker Depot bietet erstklassige Konditionen und punktet mit niedrigen Ordergebühren, kostenloser Depotführung und verschiedenen Handelsplätzen. Zahlreiche ETF-Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau und Aktiensparpläne werden angeboten. Nicht nur in der Rubrik Kosten, sondern auch bei der Sicherheit erzielt Joe Broker jeweils die höchste Punktzahl.

Es gibt aber auch Einschränkungen: Es werden derzeit weder Gemeinschaftsdepots noch Zweitdepots, Kinderdepots oder Firmendepots angeboten. Zudem ist der Kundenservice ausschließlich per E-Mail zu erreichen, es gibt nur wenige Ordertypen und eine Desktopversion wird derzeit nicht angeboten.

Der Joe Broker ist ein kostengünstiger Broker mit einem reichhaltigen Produktangebot, der sich besonders für Anleger eignet, die flexibel, digital und effizient investieren möchten.

Insgesamt erhält das Joe Broker Depot in unserem Brokervergleich das Testurteil „Sehr gut“.

Jetzt Joe Broker Depot eröffnen! *

Joe Broker Depot Vergleich

Vergleiche das Joe Broker Depot mit anderen Brokern und finde heraus, welches Depot am besten zu deinen Anlagezielen passt. Nutze unseren Depotvergleich, um die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick zu sehen und die optimale Wahl für deine Geldanlage zu treffen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Joe Broker vs Scalable Capital Joe Broker vs Trade Republic Joe Broker vs ING
Angebot
Depot-BezeichnungJoe Broker DepotFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan 2.954
ETF-Sparplan 412 2.297
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
1,00 €
0,99 €
Mindestordergröße0,00 €0,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €1,00 €0,99 €
1.000,00 €1,00 €0,99 €
5.000,00 €1,00 €0,99 €
10.000,00 €1,00 €0,99 €
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF

Finde das beste Depot für dich! 🚀

Vergleiche jetzt alle Anbieter und entdecke, welches Wertpapierdepot am besten zu deinen Anlagezielen passt.

Jetzt Depot vergleichen!

Über Joe Broker

Joe Broker ist eine moderne Trading-App mit günstigen Konditionen ab 1 € pro Order sowie ETF-Sparplänen und Aktiensparplänen. Hinter Joe Broker steht die TARGOBANK, ein reguliertes deutsches Finanzinstitut. Hervorzuheben ist der Ansatz, Anleger je nach Wissensstand mit verständlichen Informationen, Marktanalysen und Trends zu unterstützen. Damit richtet sich die App sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Trader.

Positiv fällt auch der hohe Sicherheitsstandard auf. Kundendaten werden auf deutschen Servern gespeichert und nach eigener Aussage mit den besten Industriestandards geschützt.

Wertpapierdepot einfach erklärt!

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Erfahre alles Wichtige rund um Depotführung, Handel und Anlagestrategien in unserem Wissensbereich.

Jetzt Wertpapierdepot verstehen & loslegen!

So eröffnest du ein Joe Broker Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Joe Broker eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess bei Joe Broker durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei Joe Broker legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident, Post-Ident oder eID.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Joe Broker abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Joe Broker Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

Jetzt ein Joe Broker Depot eröffnen & durchstarten!

Das Depotangebot von Joe Broker hat dich überzeugt? Dann starte jetzt mit deinem Vermögensaufbau und investiere in Aktien, ETFs & mehr – flexibel und kosteneffizient!

Jetzt ein Joe Broker Depot eröffnen!

Häufig gestellte Fragen zum Joe Broker Depot

Artikel teilen

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.

Unsere Empfehlungen
1822direkt iconZu 1822direkt *
Consorsbank iconZu Consorsbank *
Finanzen.net Zero iconZu Finanzen.net Zero *
ING iconZu ING *
Scalable Capital iconZu Scalable Capital *
Smartbroker+ iconZu Smartbroker+ *
Trade Republic iconZu Trade Republic *
Traders Place iconZu Traders Place *
Inhalt: