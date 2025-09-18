Joe Broker Depot im Test

Das Joe Broker Depot zeichnet sich durch niedrige Orderkosten und eine kostenlose Depotführung aus. Eine Wertpapierorder ist grundsätzlich ab 1,00 Euro möglich. Die Gebühr von ETF-Sparplänen und Aktiensparplänen beträgt jeweils 0,50 Euro, so dass Anleger kostengünstig und langfristig Vermögen aufbauen können.

Eine Mindestordergröße gibt es nicht, so dass auch mit kleinen Beträgen investiert werden kann. Anleger können ihre Geldanlage individuell gestalten und Wertpapiere auch für einen festen Betrag, zum Beispiel 750 Euro, erwerben. Damit eignet sich das Depot sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anleger, die flexibel investieren möchten.