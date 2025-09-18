Joe Broker Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das Joe Broker Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Joe Broker Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot des Joe Brokers mit anderen Depotanbietern vergleichen.
Joe Broker Depot - Angebot & Handelsplätze
Mit dem Joe Broker Depot kann eine große Auswahl an Wertpapieren gehandelt werden, darunter Aktien, ETFs, Anleihen und Derivate. Für den langfristigen Vermögensaufbau stehen über 400 ETF-Sparpläne zur Verfügung. Darüber hinaus werden Aktiensparpläne angeboten. Der Handel erfolgt über verschiedene Börsenplätze wie Xetra, Gettex, Frankfurt oder Stuttgart.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Joe Broker Depot
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|ETF-Sparplan
|412
|Fondssparplan
|Kryptosparplan
|Guthabenzinsen
|Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
|Anzahl Handelspätze
|7
|Top Handelsplätze
|Frankfurt
|Gettex
|LS Exchange
|Stuttgart
|Tradegate
|Xetra
Joe Broker Depot - Kosten & Gebühren
Das Joe Broker Depot zeichnet sich durch niedrige Orderkosten und eine kostenlose Depotführung aus. Eine Wertpapierorder ist grundsätzlich ab 1,00 Euro möglich. Die Gebühr von ETF-Sparplänen und Aktiensparplänen beträgt jeweils 0,50 Euro, so dass Anleger kostengünstig und langfristig Vermögen aufbauen können.
Eine Mindestordergröße gibt es nicht, so dass auch mit kleinen Beträgen investiert werden kann. Anleger können ihre Geldanlage individuell gestalten und Wertpapiere auch für einen festen Betrag, zum Beispiel 750 Euro, erwerben. Damit eignet sich das Depot sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anleger, die flexibel investieren möchten.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
1,00 €
|Mindestordergröße
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|1,00 €
|1.000,00 €
|1,00 €
|5.000,00 €
|1,00 €
|10.000,00 €
|1,00 €
|20.000,00 €
|1,00 €
|50.000,00 €
|1,00 €
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Frankfurt
Kostenfrei
|Gettex
Kostenfrei
|LS Exchange
|—
|Stuttgart
Kostenfrei
|Tradegate
|—
|Xetra
Kostenfrei
Joe Broker Depot - Service & Nutzerkomfort
Das Joe Broker Depot bietet wesentliche Ordertypen an und ermöglicht den Handel über mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet. Bei Fragen steht der Kundenservice per E-Mail zur Verfügung. Die Eröffnung eines Depots erfolgt durch die Identifikation per Video-Ident, Post-Ident oder eID.
Die Eröffnung eines Gemeinschaftsdepots, Zweitdepots oder Kinderdepots sind derzeit noch nicht möglich. Auch die Eröffnung eines Firmendepots wird derzeit nicht angeboten.
Die Kapitalertragsteuer (KapESt) wird automatisch abgeführt, so dass sich Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen. Zur Vermeidung der Besteuerung kann ein Freistellungsauftrag in Höhe von maximal 1.000 Euro erteilt werden.
|Service & Nutzerkomfort
|extraETF Portfolio Tracker
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|eID
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
Sicherheit & Regulierung
Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind beim Joe Broker Depot durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Joe Broker ist eine Marke der Targobank AG, die ihren Sitz in Deutschland hat und über eine gültige Banklizenz verfügt. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Zusammenfassend erhält das Joe Broker Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.
„Volle Punktzahl bei den Kosten und der Sicherheit“
Mein Test zeigt: Das Joe Broker Depot bietet erstklassige Konditionen und punktet mit niedrigen Ordergebühren, kostenloser Depotführung und verschiedenen Handelsplätzen. Zahlreiche ETF-Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau und Aktiensparpläne werden angeboten. Nicht nur in der Rubrik Kosten, sondern auch bei der Sicherheit erzielt Joe Broker jeweils die höchste Punktzahl.
Es gibt aber auch Einschränkungen: Es werden derzeit weder Gemeinschaftsdepots noch Zweitdepots, Kinderdepots oder Firmendepots angeboten. Zudem ist der Kundenservice ausschließlich per E-Mail zu erreichen, es gibt nur wenige Ordertypen und eine Desktopversion wird derzeit nicht angeboten.
Der Joe Broker ist ein kostengünstiger Broker mit einem reichhaltigen Produktangebot, der sich besonders für Anleger eignet, die flexibel, digital und effizient investieren möchten.
Insgesamt erhält das Joe Broker Depot in unserem Brokervergleich das Testurteil „Sehr gut“.
Joe Broker Depot Vergleich
Vergleiche das Joe Broker Depot mit anderen Brokern und finde heraus, welches Depot am besten zu deinen Anlagezielen passt. Nutze unseren Depotvergleich, um die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick zu sehen und die optimale Wahl für deine Geldanlage zu treffen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Joe Broker Depot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|—
|2.954
|ETF-Sparplan
|412
|2.297
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
1,00 €
0,99 €
|Mindestordergröße
|0,00 €
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF
Über Joe Broker
Joe Broker ist eine moderne Trading-App mit günstigen Konditionen ab 1 € pro Order sowie ETF-Sparplänen und Aktiensparplänen. Hinter Joe Broker steht die TARGOBANK, ein reguliertes deutsches Finanzinstitut. Hervorzuheben ist der Ansatz, Anleger je nach Wissensstand mit verständlichen Informationen, Marktanalysen und Trends zu unterstützen. Damit richtet sich die App sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Trader.
Positiv fällt auch der hohe Sicherheitsstandard auf. Kundendaten werden auf deutschen Servern gespeichert und nach eigener Aussage mit den besten Industriestandards geschützt.
So eröffnest du ein Joe Broker Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Joe Broker eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess bei Joe Broker durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei Joe Broker legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident, Post-Ident oder eID.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Joe Broker abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Joe Broker Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
Affiliate Hinweis *
