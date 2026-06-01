tradegate.direct Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das tradegate.direct Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das tradegate.direct Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von tradegate.direct mit anderen Depotanbietern vergleichen.
tradegate.direct Depot Angebot
Mit dem tradegate.direct Depot können neben Aktien, auch ETPs und Derivate gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Der Wertpapierhandel erfolgt direkt über die Tradegate Exchange.
tradegate.direct Depot Kosten
Eine Wertpapierorder kostet bei tradegate.direct allgemein 0 Euro. Die Mindestordergröße bei Aktien liegt bei 500 Euro und bei ETPs bei nur 100 Euro. Die Depotführung ist kostenlos.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,00 €
|Mindestordergröße
|500,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|0,00 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|20.000,00 €
|0,00 €
|50.000,00 €
|0,00 €
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Frankfurt
|—
|Gettex
|—
|LS Exchange
|—
|Stuttgart
|—
|Tradegate
Kostenfrei
|Xetra
|—
tradegate.direct Depot Service
Das tradegate.direct Depot bietet alle wichtigen Ordertypen an. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Für Fragen steht der tradegate.direct Kundenservice per E-Mail zur Verfügung. Die Eröffnung von Firmendepots ist derzeit nicht möglich. Ferner wird die Kapitalertragsteuer (KapESt) bei tradegate.direct Depot automatisch abgeführt, so dass diesbezüglich keine weiteren Schritte erforderlich sind.
|Service & Nutzerkomfort
|extraETF Portfolio Tracker
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|e-ID mit Personalausweis
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
Sicherheit
Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei tradegate.direct durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. tradegate.direct hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über eine gültige Banklizenz. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Zusammenfassend erhält das tradegate.direct Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.
„tradegate.direct eignet sich besonders für aktive Investoren.“
Das tradegate.direct Depot spricht mit seinem Angebot besonders aktive Investoren, aber auch ETF-Anleger, an. Der Kundenservice des tradegate.direct Depots ist per E-Mail zu erreichen. Das tradegate.direct Depot punktet vor allem mit seinem provisionsfreien Gebührenmodell. Auch die Depotführung ist völlig kostenfrei. In unserem Broker Vergleich erhält das tradegate.direct Depot daher das Testurteil „Sehr gut“.
tradegate.direct Depot Vergleich
Hier kannst du das tradegate.direct Depot mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|tradegate.direct Depot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|354
|2.938
|ETF-Sparplan
|3.521
|3.080
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
0,00 €
0,99 €
|Mindestordergröße
|500,00 €
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF
tradegate.direct ETF-Sparplan Angebot
tradegate.direct bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von tradegate.direct auf die Anlageklassen verteilt.
Depot Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.
Über tradegate.direct
tradegate.direct ist das Direktangebot der Tradegate AG aus Berlin und wurde im Juni 2024 gestartet. Über die Plattform können Privatanleger kostenfrei an der Tradegate Exchange, einer der liquidesten Börsen Europas, handeln. Das Angebot umfasst mehrere Tausend Aktien, ETPs sowie Derivate und richtet sich vor allem an aktive Anleger sowie erfahrene Trader. Hinter dem Service steht die 1986 gegründete Tradegate AG, ein etablierter Finanzdienstleister mit Vollbanklizenz.
Was ist ein Wertpapierdepot?
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein tradegate.direct Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei tradegate.direct eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess bei tradegate.direct durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei tradegate.direct legitimieren. Das funktioniert per VideoIdent.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei tradegate.direct abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem tradegate.direct Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum tradegate.direct Depot
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