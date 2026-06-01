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tradegate.direct Depot im Test

  • Für 0 Euro Wertpapiere handeln
  • Aktien- und ETF-Sparpläne im Angebot
  • Keine Depotgebühren

In diesem Test haben wir das tradegate.direct Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
tradegate.direct
SEHR GUT
Zum Anbieter *
Franz Rieber, extraETF

“tradegate.direct eignet sich besonders für aktive Investoren.”

Franz Rieber, extraETF

tradegate.direct Depot im Test

In diesem Testbericht haben wir das tradegate.direct Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das tradegate.direct Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von tradegate.direct mit anderen Depotanbietern vergleichen.

tradegate.direct Depot Angebot

Bewertung
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4
5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem tradegate.direct Depot können neben Aktien, auch ETPs und Derivate gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Der Wertpapierhandel erfolgt direkt über die Tradegate Exchange.

Angebot
Depot-Bezeichnungtradegate.direct Depot
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan 354
ETF-Sparplan 3.521
Fondssparplan
Kryptosparplan
Guthabenzinsen
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze1
Top Handelsplätze
Frankfurt
Gettex
LS Exchange
Stuttgart
Tradegate
Xetra
tradegate.direct
SEHR GUT
Zum Angebot *

tradegate.direct Depot Kosten

Bewertung
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5
BewertungSo haben wir getestet

Eine Wertpapierorder kostet bei tradegate.direct allgemein 0 Euro. Die Mindestordergröße bei Aktien liegt bei 500 Euro und bei ETPs bei nur 100 Euro. Die Depotführung ist kostenlos.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
0,00 €
Mindestordergröße500,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €0,00 €
1.000,00 €0,00 €
5.000,00 €0,00 €
10.000,00 €0,00 €
20.000,00 €0,00 €
50.000,00 €0,00 €
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
Frankfurt
Gettex
LS Exchange
Stuttgart
Tradegate
Kostenfrei
Xetra

tradegate.direct Depot Service

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das tradegate.direct Depot bietet alle wichtigen Ordertypen an. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Für Fragen steht der tradegate.direct Kundenservice per E-Mail zur Verfügung. Die Eröffnung von Firmendepots ist derzeit nicht möglich. Ferner wird die Kapitalertragsteuer (KapESt) bei tradegate.direct Depot automatisch abgeführt, so dass diesbezüglich keine weiteren Schritte erforderlich sind.

Service & Nutzerkomfort
extraETF Portfolio Tracker
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
Sonstigee-ID mit Personalausweis
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
Sonstige
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG

Sicherheit

Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei tradegate.direct durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. tradegate.direct hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über eine gültige Banklizenz. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Zusammenfassend erhält das tradegate.direct Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.

Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„tradegate.direct eignet sich besonders für aktive Investoren.“

Das tradegate.direct Depot spricht mit seinem Angebot besonders aktive Investoren, aber auch ETF-Anleger, an. Der Kundenservice des tradegate.direct Depots ist per E-Mail zu erreichen. Das tradegate.direct Depot punktet vor allem mit seinem provisionsfreien Gebührenmodell. Auch die Depotführung ist völlig kostenfrei. In unserem Broker Vergleich erhält das tradegate.direct Depot daher das Testurteil „Sehr gut“.

Jetzt tradegate.direct Depot eröffnen! *

tradegate.direct Depot Vergleich

Hier kannst du das tradegate.direct Depot mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
tradegate.direct vs Scalable Capital tradegate.direct vs Trade Republic tradegate.direct vs ING
Angebot
Depot-Bezeichnungtradegate.direct DepotFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan 354 2.938
ETF-Sparplan 3.521 3.080
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
0,00 €
0,99 €
Mindestordergröße500,00 €0,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €0,00 €0,99 €
1.000,00 €0,00 €0,99 €
5.000,00 €0,00 €0,99 €
10.000,00 €0,00 €0,99 €
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF

tradegate.direct ETF-Sparplan Angebot

tradegate.direct bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von tradegate.direct auf die Anlageklassen verteilt.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 2.086 2.086
Anleihen
 988 988
Rohstoffe
 226 226
Geldmarkt
 23 23
Portfoliokonzepte
 39 39
Immobilien
 34 34
Kryptowährungen
 125 125

Depot Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.

Zum Depot Vergleich

Über tradegate.direct

tradegate.direct ist das Direktangebot der Tradegate AG aus Berlin und wurde im Juni 2024 gestartet. Über die Plattform können Privatanleger kostenfrei an der Tradegate Exchange, einer der liquidesten Börsen Europas, handeln. Das Angebot umfasst mehrere Tausend Aktien, ETPs sowie Derivate und richtet sich vor allem an aktive Anleger sowie erfahrene Trader. Hinter dem Service steht die 1986 gegründete Tradegate AG, ein etablierter Finanzdienstleister mit Vollbanklizenz.

Was ist ein Wertpapierdepot?

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Wertpapierdepots

So eröffnest du ein tradegate.direct Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei tradegate.direct eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess bei tradegate.direct durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei tradegate.direct legitimieren. Das funktioniert per VideoIdent.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei tradegate.direct abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem tradegate.direct Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

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Häufig gestellte Fragen zum tradegate.direct Depot

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