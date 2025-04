FiFo-Methode erklärt

Beispiel 1: Verkauf von ETF-Anteilen

Ein Anleger investiert über mehrere Jahre regelmäßig in einen Aktien-ETF. Im Jahr 2015 kauft er 100 Anteile zum Kurs von 100 Euro, fünf Jahre später – also 2020 – erwirbt er weitere 200 Anteile zum Kurs von 200 Euro. Im Jahr 2030 steht der Kurs des ETFs bei 300 Euro pro Anteil. Der Anleger plant, seine Anteile nun in zwei Schritten zu verkaufen – jeweils im Abstand von 10 Jahren:

Verkaufstranchen nach FiFo

Da die FiFo-Methode gilt (First in, First out), werden beim Verkauf stets die ältesten verfügbaren Anteile zuerst berücksichtigt:

Jahr Verkaufte Anteile Zuordnung laut FiFo 2030 150 100 × aus 2015 (100 Euro) + 50 × aus 2020 (200 Euro) 2040 150 150 × aus 2020 (200 Euro)

Steuerliche Auswirkungen

Da es sich um einen Aktien-ETF handelt, gilt die gesetzliche Teilfreistellung von 30 %. Das heißt: Nur 70 % des Veräußerungsgewinns sind steuerpflichtig.

ETF-Verkauf im Jahr 2030:

Die Aktien-ETFs können zu 300 Euro je Anteil verkauft werden. Dabei entsteht ein steuerpflichtiger Gewinn in Höhe von 17.500 Euro (nach Teilfreistellung).

Transaktion Gewinn 100 Anteile aus 2015 → 100 × (300 Euro − 100 Euro) 20.000 Euro 50 Anteile aus 2020 → 50 × (300 Euro − 200 Euro) 5.000 Euro Gesamtgewinn 25.000 Euro davon steuerpflichtig (70 % → Teilfreistellung) 17.500 Euro

ETF-Verkauf im Jahr 2040:

Die Aktien-ETFs können zu 400 Euro je Anteil verkauft werden. Dabei entsteht ein steuerpflichtiger Gewinn in Höhe von 21.000 Euro (nach Teilfreistellung).