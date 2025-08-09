Warum der Dax dieses Jahr noch die 26.000 knacken könnte

Dax und Co.: Börsen-Unterschiede und -Parallelen zu 2020

„In der ersten Hälfte 2020 hatten wir – zumindest an den Kursen – Vergleichbares gesehen: Die Angst vor einer Covid-bedingten Weltwirtschaftskrise drückte die Aktienkurse im Frühjahr 2020 kurzzeitig im historischen Crash-Modus nach unten – bevor eben diese Notierungen sich nahezu genauso schnell wieder erholten, um von dort in Richtung weiterer Höhen zu steigen“, meint Klatt.

Nun hinke der Vergleich zwischen der Situation heute und vor fünf Jahren gewaltig. Damals seien kriegerische Konflikte in Ukraine und Gaza – zumindest für den Außenstehenden und vor allem im Vergleich mit dem aktuellen Ausmaß – noch nicht einmal in Sicht gewesen. Geopolitischen Spannungen waren damit kein wesentliches Thema unter Börsenteilnehmern.

Klatt sieht jedoch Parallelen in der Bedrohung der Weltwirtschaft. „Mit dem Unterschied, dass es 2020 eine weltweite Pandemie war, die drohte, die gesamte globale Konjunktur lahmzulegen – und diesmal sind es die Trumpschen Zollkapriolen, die für ähnliche Gedankenspiele sorgen.“ Von daher sei es vielleicht nicht unbedingt ein zuverlässiger Indikator, aber zumindest bemerkenswert, dass die Aktienmärkte im zweiten Halbjahr 2020 zumindest so stabil blieben, dass sie mit einem leichten bis mittleren Plus aus dem Gesamtjahr gingen: „Im Dax waren es 3,5 Prozent, der breite US-Index S&P 500 konnte das Jahr 2020 sogar mit einem Zuwachs von 16 Prozent beenden.“

Der Faktor Trump und die Märkte

Der XTB-Fachmann sieht eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Kapitalmärkte in der zweiten Hälfte dieses Jahres erneut die Aktivitäten von Donald Trump. Dabei stelle sich die Frage, ob seine Entscheidungen wirklich so erratisch sind, wie sie von vielen Beobachtern dargestellt werden, oder ob hinter seinem mitunter nicht stringent anmutenden Kurs nicht doch kalkulierte Überlegungen stecken.

„Fakt ist, dass Trumps bisherige Politik dem Nimbus des US-Dollar als Leitwährung einen veritablen Schaden zugefügt hat – dass aber genau das offenbar sein Plan war bzw. ist. Auf diesem Weg verringert Trump sowohl das US-Handelsdefizit als auch den enorm hohen Schuldenberg seines Landes. Zudem dürfte Trump mit vielen seiner bisherigen Entscheidungen und Äußerungen auch im Blick gehabt haben, die Zinsen zu senken“, so Klatt. Da es ihm bislang nicht gelungen sei, Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, von der Notwendigkeit niedrigerer Zinsen zu überzeugen, stelle sich die Frage, was er noch unternehmen werde. Das wird die Frage sein, die wie ein Damoklesschwert über dem zweiten Börsenhalbjahr schwebt.

Warum die Börsen gut laufen

Das Zinsniveau beeindruckt offenbar den Aktienmarkt kaum noch. So bewegen sich US-Aktien seit dem Liberation-Day-Schock kontinuierlich nach oben – hohe Zinsen hin oder her. „Europäische Aktien wiederum profitieren von der Stärke des Euro gegenüber dem Dollar, die die Inflation in Europa bremst und damit der EZB Spielraum für Zinssenkungen lässt“, erklärt Klatt.

Der Grund für die Resilienz des Marktes könnte aus Sicht des Expertens sein, dass die Marktteilnehmer das Unausweichliche bereits vorwegnehmen. So beließ die Fed, anders als die EZB, auf ihrer Zinssitzung im Juni den Leitzins in einer Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent und änderte auch nichts an ihrer Zinsprognose für das Gesamtjahr 2025, wonach die Mehrzahl der stimmberechtigten Fed-Mitglieder bis Dezember mit zwei Zinssenkungen von jeweils 25 Basispunkten rechnet.