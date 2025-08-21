Von der Durststrecke zum Höhenflug – warum deutsche ETF-Nebenwerte glänzen

Deutsche Aktien sind dieses Jahr hervorragend gelaufen. Experten sehen einige Gründe, weshalb der Dax und deutsche Nebenwerte zu neuen Rekorden aufbrechen.

Deutsche Nebenwerte sind wieder zurück. Das sind Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, als etwa dem MDax oder SDax. Generell ist hierzulande die Stimmung an der Börse weit besser als angenommen. Beginnen wir kurz mit dem bekannten Dax und gehen dann auf die Chancen der Nebenwerte ein. Der Dax hat seit Jahresbeginn fast 20 Prozent zugelegt – und das, obwohl US-Zölle auf europäische Exporte zuletzt für etwas Gegenwind gesorgt haben. Die Qualität und die Ertragskraft vieler Dax-Unternehmen spiegeln die aktuellen Bewertungen im internationalen Vergleich wider. Ein Großteil der Entwicklung lasse sich auf die Erwartungshaltung zurückführen. Es gebe gute Gründe dafür, dass sich deutsche Aktien weiterhin gut entwickelten. Der deutsche Leitindex Dax habe sich von 2018 bis 2024 deutlich schlechter entwickelt als der globale Aktienindex MSCI World – entsprechend niedrig seien die Erwartungen gewesen. „Wenn die Bewertungen stabil bleiben und die Gewinnschätzungen des Marktes eintreffen, könnten die Unternehmensgewinne ein höheres Kursniveau rechtfertigen“, sagt Philipp Schweneke, DWS-Fondsmanager europäische Aktien.