Auf zu neuen Höhen: Deshalb sind beim Dax 2025 noch neue Rekorde drin

Der Dax läuft in diesem Jahr richtig gut. Es gibt sogar Gründe, weshalb schon bald neue Rekorde und Allzeithochs drin sind.

Der Dax ist mit Schwung in das vierte Quartal des Jahres 2025 gestartet. Und das war vor wenigen Monaten noch gar nicht so absehbar. Trotz aller Widrigkeiten steht ein Jahresplus von fast 30 Prozent. Und die Historie gibt dem deutschen Leitindex weiter Rückenwind. „Das vierte Quartal ist in der historischen Betrachtung seit 1965 der Zeitraum mit der besten durchschnittlichen Performance beim Dax. Im Schnitt legte der Dax von Oktober bis Dezember um vier Prozent zu“, sagt Klaus Niedermeier, Leiter Investment Strategie der Apo Bank. Und Verluste sind auf dem letzten Drücker des Jahres auch eher die Ausnahme. In 43 von bisher 60 beobachtbaren Jahren lag die Performance des vierten Quartals nach Zahlen der Apo Bank im positiven Bereich. Garantien gibt es dennoch nicht, denn die gemessen Bandbreite lag dabei zwischen -33,3 Prozent und +35,1 Prozent.