ETFs vor Allzeithoch – warum du jetzt erst recht investieren solltest

Allzeithoch: Und jetzt raus?

Sollte man also jetzt wieder vom Gas gehen oder sich zumindest mit weiteren Investments zurückhalten? „Die Ergebnisse unserer Analyse der Aktienmarktrenditen seit 1926 zeigen eindeutig: Nein. Der Markt befindet sich tatsächlich häufiger auf einem Allzeithoch, als man vielleicht denkt“, sagt Duncan Lamont, CFA, Head of Strategic Research bei Schroders und berichtet außerdem, dass von den 1.187 Monaten seit Januar 1926 der Markt in 363 Monaten, also in 31 Prozent der Fälle, ein Allzeithoch erreichte.

Es geht aber noch weiter: Im Durchschnitt entwickelten sich die Zwölf-Monats-Renditen US-amerikanischer Large-Cap-Aktien nach den Beobachtungen von Schroders nach Erreichen eines Allzeithochs besser als zu anderen Zeitpunkten: 10,4 Prozent über der Inflation im Vergleich zu 8,8 Prozent, wenn der Markt nicht auf einem Höchststand war. „Die Renditen über einen Zwei- oder Dreijahreshorizont waren ähnlich, unabhängig davon, ob der Markt auf einem Allzeithoch stand oder nicht“, so Lamont.

Über die Jahre zahlt sich eine ruhige Hand aus

„100 US-Dollar, die im Januar 1926 in den US-Aktienmarkt investiert worden wären, wären Ende 2024 inflationsbereinigt 103.294 US-Dollar wert, das entspricht einem jährlichen Wachstum von 7,3 Prozent“, so Lamont. So weit, so gut, doch die eigentlich spannende Frage kommt erst noch: Was hätte eine Strategie eingebracht, die jedes Mal, wenn der Markt ein Allzeithoch erreicht, für den nächsten Monat aus dem Markt aussteigt und in Barmittel umschichtet (und immer dann wieder einsteigt, wenn er nicht auf einem Allzeithoch ist)? Die ernüchternde Antwort Lamonts lautet: 9.922 US-Dollar. Das entspricht einen Verlust von 90 Prozent im Vergleich. Die Wertentwicklung dieses Portfolios betrüge inflationsbereinigt 4,8 Prozent. Langfristig gesehen ergeben sich daraus erhebliche Unterschiede der Renditen.