Deutsche Wirtschaft: Schlechte Daten, Dax auf Allzeithoch

Schlechte Wirtschaftsdaten und neue Börsenrekorde beim Dax

So war die Börsenwoche bestimmt von schlechten Wirtschaftsdaten in Deutschland und neuen Rekorden im Dax. Deutschland droht auch aufgrund der zurückgeschraubten Konjunkturerwartungen nun endgültig in eine Rezession zu fallen. „Die inverse Zinsstruktur warnt ja schon lange davor“, sagt Beil. Auch der Einkaufsmanagerindex in Deutschland ist überraschend um 0,9 auf 46,1 Punkte gefallen. „Das bedeutet, dass die Unternehmen die Wirtschaft eher schwächer einschätzen.“

Tipp: Hier gelangst du zu einer Auflistung deutscher Aktien-ETFs.

Folgerichtig reagieren die Unternehmen und kündigen strategische Kurskorrekturen an. Mercedes-Benz nimmt die selbst gesetzten Elektroziele zurück, BASF baut in Deutschland zahlreiche Stellen ab und Bayer schrumpft die Dividende auf ein Minimum und bietet Mitarbeitern großzügige Abfindungen an, wenn sie das Unternehmen verlassen. MTU Aero Engines bereitet die Aktionäre auf magere Jahre vor und senkt die Dividende, da langwierige Inspektionen an schadhaften Triebwerken Zeit und Geld kosten. „Die Unternehmen handeln so, wie vorsichtige Kaufleute es angesichts der unsicheren Daten tun: zurückhaltend“, sagt Mathias Beil. „Dazu kommen noch die recht hohen Lohnabschlüsse, die ebenfalls für Druck sorgen.“ Dies sei eine Gemengelage, die eher schwächere Börsenkurse erwarten lassen würde.

Die Börse aber sieht das alles anders, der Dax erklimmt neue Hochs – und ist damit in guter Gesellschaft. Der japanische Nikkei-Index erreicht ein neues Allzeithoch und überwindet die alten Hochs, die vor 30 Jahren erreicht wurden. Die US-Börsen laufen auch weiter auf Hochtouren.

Tipp: Übertreibe es nicht mit dem deutschen Anteil im Depot. Denn das zählt zu den typischen Anlegerfehlern.

Ein Garant dafür ist der Hype um die Künstliche Intelligenz. Nvidia hat mit den Geschäftszahlen die Märkte elektrisiert. Die Aktie legte am Mittwoch nachbörslich zweistellig zu und hat das auch am Donnerstag an den Märkten bestätigt. Damit hat einer der sogenannten „glorreichen Sieben“ in diesem Jahr bereits 56 Prozent zugelegt. Ist damit die Richtung klar? „Das wohl eher nicht“, erklärt Beil. „Ein Lieblingskind aus dem Bereich Cybersecurity, die Firma Palo Alto Networks, hat die hohen Erwartungen nicht erfüllt und hat in kurzer Zeit rund 30 Prozent verloren.“