Mit einem Investment in einen NASDAQ 100-ETF wird mit den USA in Unternehmen eines einzigen Landes investiert, die hauptsächlich aus dem Technologiebereich stammen. Dadurch ist keine weltweite Diversifikation gegeben. Für einen ETF auf den NASDAQ 100 Index spricht aber besonders, dass sich damit in eines der bisher wirtschaftlich stärksten Länder investieren lässt und viele der Unternehmen in diesem Index ihr Geld oft in vielen Ländern der Welt verdienen. Zudem war die Technologiebranche in der Vergangenheit meist sehr wachstumsstark und innovativ, auch wenn das keine Aussage auf die zukünftige Entwicklung zulässt.

Ist man sich dieser Ausrichtung des ETFs bewusst und passt diese zur eigenen Anlagestrategie, kann das Kaufen eines NASDAQ 100-ETFs oder ein Sparplan darauf sinnvoll sein. Auch als Beimischung in einem breit diversifizierten Depot kann sich ein NASDAQ 100-ETF eignen.