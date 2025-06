Kritik am MSCI World

Der MSCI World ex USA ist eine Variante des klassischen MSCI World – jedoch ohne US-Unternehmen. Er umfasst rund 800 Aktien aus 22 Industrieländern, darunter Japan, Deutschland, Großbritannien und Kanada. Konzerne wie Apple, Microsoft oder Amazon sucht man hier vergeblich.

Mit diesem Index lässt sich der US-Anteil gezielt reduzieren oder vollständig ausschließen – ideal für Anleger, die eine bewusste geografische Umgewichtung anstreben oder den starken Fokus auf den US-Markt kritisch sehen. Allerdings: Die historische Performance lag deutlich unter der des klassischen MSCI World, was vor allem an der starken Entwicklung der US-Technologieaktien in den letzten Jahren liegt. Der MSCI World ex USA eignet sich daher eher als ergänzender Baustein, nicht als alleiniger Weltindex.