70/30 ETF-Portfolio

Beschreibung

Eine der Wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Kombinationen ist die aus den Indizes des MSCI World und MSCI Emerging Markets. Der Grund für diese Aufteilung ist, dass der MSCI World nur in Industriestaaten investiert, die Schwellenländer aber ausklammert. Kombiniert mit einem zusätzlichen Investment in den MSCI Emerging Markets können etwa 85 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt werden.

Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer.

Tipp: Jetzt dein eigenes ETF-Musterportfolio anlegen und testen. Der extraETF Portfolio Tracker macht es möglich – kostenlos und einfach. Jetzt anmelden!