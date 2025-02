Die beliebtesten ETF-Sparpläne der Deutschen im Check

Was sind die beliebtesten ETF-Sparpläne und was ist davon zu halten?

Um die erste Frage zu beantworten, bedienen wir uns einer Auswertung der Consorsbank, die bei anderen Direktbanken ähnlich ausfallen dürfte. Die Consorsbank hat ihre 1,7 Millionen Kunden-Depots ausgewertet und zusammengestellt, was derzeit die zehn beliebtesten ETF-Sparpläne sind. Wir stellen dir nun die Liste vor und geben unseren Senf dazu. Was schon auf den ersten Blick erfreulich ist: Viermal lesen wir von ETFs auf den MSCI World, was darauf schließen lässt, dass das Thema der breiten Streuung angekommen ist.

Platz 1 & 2: MSCI World dominiert

Deutsche Anleger lieben des MSCI World. Mit dem Xtrackers MSCI World UCITS ETF (WKN: A1XB5U) auf Platz 1 und dem iShares Core MSCI World UCITS ETF (WKN: A0RPWH) auf Platz 2 zeigt sich: Der MSCI World ist unangefochten die Nummer eins unter Privatanlegern. Kein Wunder, denn dieser Index bildet rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern ab und bietet eine breite Diversifikation. Wichtig zu betonen: Der Index heißt zwar „World“ – also Welt – beinhaltet aber keine Schwellenländer. Wer also mit nur einem Produkt noch breiter investieren möchte, kann beispielsweise auf ETFs der Indizes MSCI ACWI oder FTSE All World setzen.

Platz 3: Künstliche Intelligenz und Big Data im Fokus

Mit dem Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (WKN: A2N6LC) auf Rang 3 zeigt sich das steigende Interesse an Technologie-Trends. Dieser Themen-ETF investiert in Unternehmen, die in den Bereichen KI und Big Data tätig sind. Zwar ist er volatiler als ein klassischer MSCI World, bietet aber auch enormes Wachstumspotenzial. Man hat jedoch jüngst am Beispiel von Deepseek auch gesehen, dass der Markt dynamisch ist. Wichtig: Dies ist mit Sicherheit kein Muss, zumal Tech-Konzerne bereits in Welt-ETFs ein hohes Gewicht haben. Solltest du solche Investments planen, bietet sich die Core-Satellite-Strategie an. Das heißt: Um einen soliden Kern (Welt-Portfolio) kreisen ein paar Satelliten (Themen-ETFs).

Platz 4: Noch ein MSCI World-ETF?

Der Xtrackers MSCI World UCITS ETF (WKN: A1XEY2) belegt den vierten Platz. Damit zeigt sich erneut, dass Anleger dem MSCI World treu bleiben, auch wenn sie sich für verschiedene Anbieter entscheiden.

Platz 5: Emerging Markets als Wachstumstreiber

Mit dem Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (WKN: A12GVR) auf Platz 5 setzen viele Anleger auf die Schwellenländer. Solche Investments ergänzen in der Regel ein bestehendes Industrieländer-Engagement, um mehr Streuung zu erlangen. Der genannte ETF bildet etwa Unternehmen aus Ländern wie China, Indien, Brasilien und weiteren Staaten ab. Diese Märkte wachsen oft schneller als entwickelte Länder, bringen aber auch höhere Risiken mit sich.

Platz 6: Tech-Sektor als Renditebringer

Der MSCI World Information Technology UCITS ETF (WKN: A113FM) auf Rang 6 bietet einen Fokus auf Technologie-Aktien aus dem MSCI World. Hier sind Unternehmen wie Apple, Microsoft und Nvidia stark gewichtet. Technologie bleibt eine der spannendsten Branchen für langfristiges Wachstum. Hier aber erneut der Rat zur genannten Core-Satellite-Strategie.

Platz 7: Dividendenstrategie mit Vaneck

Wir befinden uns in Deutschland wieder mitten in der Dividendensaison, wenn gleich US-Unternehmen in der Regel quartalsweise ausschütten. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (WKN: A2JAHJ) auf Platz 7 spricht gezielt Dividendenfans an. Hier stehen Unternehmen im Fokus, die hohe und stabile Dividenden ausschütten, was ihn besonders für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht.

Platz 8: Der Klassiker aus den USA – S&P 500

Mit mehr als 100 Milliarden Euro Anlagevolumen ist der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (WKN: A0YEDG) landet ein echtes Schwergewicht auf Rang 8. Der S&P 500 enthält die 500 größten US-Unternehmen und bietet eine starke Performance, da der US-Markt eine zentrale Rolle in der Weltwirtschaft spielt. Du solltest jedoch beachten, dass hier eine sehr hohe Korrelation zum US-lastigen MSCI-World-Index vorliegt.

Platz 9: Noch ein MSCI World-ETF

Der Invesco MSCI World UCITS ETF (WKN: A0RGCS) zeigt, dass auch alternative Anbieter neben den Marktgrößen Blackrock (iShares) und Xtrackers eine Rolle spielen. Hier kann sich ein Blick auf die Kosten und die Tracking Difference bei ETFs, also die Abbildungsqualität, lohnen.

Platz 10: Indien als Zukunftsmarkt

Indien scheint der „neue China“ zu sein. Die Wirtschaftsleistung wächst aktuell jährlich um sechs, sieben Prozent. Damit schafft es der iShares MSCI India UCITS ETF (WKN: A2AFCY) auch in die Top-10-Liste. Viele Anleger setzen auf die boomende indische Wirtschaft. Doch beachte: Wenn du bereits einen Schwellenländer-ETF hast, ist Indien darin bereits mit fast 20 Prozent vertreten.

Fazit: Bewährtes mischt sich mit Trends

Die Top 10 der beliebtesten ETFs der Deutschen zeigen eine klare Strategie: Stabilität durch breite Diversifikation mit dem MSCI World, kombiniert mit gezielten Wachstumschancen in Technologietrends, Schwellenländern und Dividendenstrategien. Was etwas schade ist: In der Top-10-Liste ist kein Welt-ETF enthalten, der sowohl Industrie- als auch Schwellenländer beherbergt.