ETF-Sparplan-Markt in Kontinentaleuropa
Der Markt für ETF-Sparpläne: Studienupdate 2025 und Prognose
Vor mehr als 30 Jahren wurden die ersten Exchange Traded Funds (ETFs) auf den Markt gebracht. Damit begann eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Die passiv gemanagten Indexfonds haben die Geldanlage nicht nur für institutionelle, sondern auch für Privatanleger revolutioniert. Als besonders vorteilhaft gelten die geringen Kosten, die einfache Möglichkeit der Diversifikation sowie die hohe Flexibilität von ETFs beim persönlichen Vermögensaufbau.
In der Studie “Der ETF-Sparplan-Markt in Kontinentaleuropa” gibt extraETF-Research einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des kontinentaleuropäischen ETF-Sparplan-Markt.
Das Wichtigste in Kürze: ETF-Sparplan-Markt in Kontinentaleuropa
Die Zahl der monatlich ausgeführten ETF-Sparpläne in Kontinentaleuropa steigt von 10,8 Millionen in 2024 auf 15,1 Millionen in 2025, was einen Anstieg von 39 % entspricht und erreicht damit ein neues Allzeithoch.
Das jährliche Sparvolumen wächst von 17,6 Milliarden Euro in 2024 auf 22,7 Milliarden Euro (+29 %).
Bei Brokern und Direktbanken in Kontinentaleuropa erreicht das gesamte verwaltete ETF-Vermögen, welches sich aus der Einmalanlage in ETFs und ETF-Sparplänen zusammensetzt, mit 341 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau (+28 %).
Bis 2030 werden rund 53,7 Millionen monatliche ETF-Sparpläne mit einem jährlichen Sparvolumen von etwa 73 Milliarden Euro erwartet.
Das bei Brokern und Direktbanken insgesamt verwaltete Vermögen in ETFs, das sich aus Einmalanlagen, ETF-Sparplänen und der Marktentwicklung zusammensetzt, wird auf knapp eine Billion Euro steigen.
Marktentwicklung
Die aktuelle Studie von extraETF belegt eindrucksvoll, dass der Markt für ETF-Sparpläne in Kontinentaleuropa seinen dynamischen Wachstumskurs konsequent fortsetzt und 2025 neue Rekordwerte erreicht.
Die Zahl der monatlich ausgeführten ETF-Sparpläne bei Brokern und Direktbanken in Kontinentaleuropa steigt von 10,8 Millionen im Jahr 2024 auf 15,1 Millionen im Jahr 2025. Dies entspricht einem Zuwachs von 39 Prozent und stellt einen neuen Allzeitrekord dar. Damit wird deutlich, dass ETFs und insbesondere ETF-Sparpläne für immer mehr Privatanleger in Europa zu einem zentralen Baustein des langfristigen Vermögensaufbaus werden.
Parallel dazu wächst auch das jährliche Sparvolumen von ETF-Sparplänen deutlich: Es steigt von 17,6 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 22,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 – ein Plus von 29 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass nicht nur die Zahl der Sparpläne zunimmt, sondern auch die insgesamt investierten Beträge weiter ansteigen. ETF-Sparpläne bleiben somit einer der stärksten Wachstumstreiber im europäischen Kapitalmarkt für Privatanleger.
Auch beim gesamten verwalteten ETF-Vermögen zeichnet sich ein klares Bild ab: Das in ETFs verwaltete Vermögen, das sich aus Einmalanlagen, ETF-Sparplänen und der Marktentwicklung zusammensetzt, erreicht bei Brokern und Direktbanken in Kontinentaleuropa im Jahr 2025 ein neues Rekordniveau von 341 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 28 Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht, wie stark ETFs inzwischen in der Breite akzeptiert sind und wie relevant sie für die Geldanlage privater Haushalte geworden sind.
ETF-Sparpläne setzen sich in ganz Kontinentaleuropa mehr und mehr durch!
Prognose
Ein Blick nach vorne zeigt zudem, welches Potenzial dieser Markt noch entfalten kann. Bis 2030 erwartet extraETF, dass bei Brokern und Direktbanken in Kontinentaleuropa monatlich 53,7 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt werden. Das jährliche Sparvolumen dieser ETF-Sparpläne dürfte sich im gleichen Zeitraum auf etwa 73 Milliarden Euro erhöhen. Diese Prognose macht deutlich, dass sich der Markt für ETF-Sparpläne in den kommenden Jahren nicht nur weiterentwickeln, sondern auch in eine neue Größenordnung hineinwachsen wird.
Noch beeindruckender ist die langfristige Perspektive beim insgesamt verwalteten ETF-Vermögen: Bis 2030 wird das bei Brokern und Direktbanken verwaltete Vermögen in ETFs – inklusive Einmalanlagen, ETF-Sparpläne und der positiven Marktentwicklung – voraussichtlich auf knapp eine Billion Euro steigen. Damit entwickelt sich der ETF-Markt in Kontinentaleuropa zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für die private Geldanlage. Er schafft die Grundlage dafür, dass immer mehr Anleger einfach, transparent und kosteneffizient am Kapitalmarkt investieren können.
Fazit: Starkes Wachstum bei ETF-Sparplänen
Der ETF-Sparplanmarkt in Kontinentaleuropa bleibt klar auf Wachstumskurs: Mit 15,1 Millionen monatlich bei Brokern und Direktbanken ausgeführten ETF-Sparplänen, einem jährlichen Sparvolumen von 22,7 Milliarden Euro und einem verwalteten ETF-Vermögen - inklusive Einmalanlagen, ETF-Sparplänen und der positiven Marktentwicklung - von 341 Milliarden Euro erreicht der Markt 2025 neue Rekordwerte. Die Prognosen bis 2030 zeigen zudem, dass ETF-Sparen in Europa weiter an Bedeutung gewinnen wird.