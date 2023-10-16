ETF-Sparplan-Markt in Kontinentaleuropa

Die aktuelle Studie von extraETF belegt eindrucksvoll, dass der Markt für ETF-Sparpläne in Kontinentaleuropa seinen dynamischen Wachstumskurs konsequent fortsetzt und 2025 neue Rekordwerte erreicht.

Die Zahl der monatlich ausgeführten ETF-Sparpläne bei Brokern und Direktbanken in Kontinentaleuropa steigt von 10,8 Millionen im Jahr 2024 auf 15,1 Millionen im Jahr 2025. Dies entspricht einem Zuwachs von 39 Prozent und stellt einen neuen Allzeitrekord dar. Damit wird deutlich, dass ETFs und insbesondere ETF-Sparpläne für immer mehr Privatanleger in Europa zu einem zentralen Baustein des langfristigen Vermögensaufbaus werden.

Parallel dazu wächst auch das jährliche Sparvolumen von ETF-Sparplänen deutlich: Es steigt von 17,6 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 22,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 – ein Plus von 29 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass nicht nur die Zahl der Sparpläne zunimmt, sondern auch die insgesamt investierten Beträge weiter ansteigen. ETF-Sparpläne bleiben somit einer der stärksten Wachstumstreiber im europäischen Kapitalmarkt für Privatanleger.

Auch beim gesamten verwalteten ETF-Vermögen zeichnet sich ein klares Bild ab: Das in ETFs verwaltete Vermögen, das sich aus Einmalanlagen, ETF-Sparplänen und der Marktentwicklung zusammensetzt, erreicht bei Brokern und Direktbanken in Kontinentaleuropa im Jahr 2025 ein neues Rekordniveau von 341 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 28 Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht, wie stark ETFs inzwischen in der Breite akzeptiert sind und wie relevant sie für die Geldanlage privater Haushalte geworden sind.