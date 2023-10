ETF-Sparplan-Markt in Kontinentaleuropa

Wir gehen davon aus, dass in Kontinentaleuropa in den nächsten Jahren immer mehr Anbieter auf den Markt drängen werden und eine ähnlich dynamische Entwicklung wie in Deutschland stattfinden wird. In den vergangenen vier Jahren hat sich die Zahl der ETF-Sparpläne in Deutschland von Jahr zu Jahr nahezu verdoppelt.

Bis Ende 2028 sehen wir den kontinentaleuropäischen Markt für ETF-Sparpläne auf 32 Millionen monatlich ausgeführte ETF-Sparpläne anwachsen. Das jährliche Sparvolumen dieser ETFs wird dann 64,3 Milliarden Euro betragen.

Bis 2028 wird ein Drittel aller ETF-Sparpläne in Kontinentaleuropa ausgeführt, heute sind es rund sieben Prozent. Bis Ende 2028 wird sich das gesamte in ETFs investierte Anlagevolumen von Privatanlegern in Kontinentaleuropa mit über 650 Milliarden Euro mehr als verdreifachen.