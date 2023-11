Zertifikate – Rentable Ergänzung im Portfolio?

Garantiezertifikate bieten Anlegerinnen und Anlegern eine Kombination aus Kapitalschutz und der Möglichkeit, an der Kursentwicklung des Basiswerts teilzuhaben. Sie garantieren in der Regel, dass du am Ende der Laufzeit mindestens dein investiertes Kapital zurückerhältst. Gleichzeitig ermöglichen sie jedoch auch eine Teilhabe an möglichen Gewinnen des Basiswerts, der jedoch begrenzt ist und somit deine Möglichkeiten auf hohe Renditen beschränkt.