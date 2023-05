ETF-Optionen – Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten

Buy‑and‑Hold eines diversifizierten Portfolios ist das Mantra von vielen ETF‑Investoren. Institutionelle Anleger die in ETFs investieren sehen dies anders. Hier steht oft der Vermögenserhalt oder die aktive Steuerung der Risiken im Vordergrund.

Kein Wunder also, warum das in ETF‑Optionen investierte Volumen in den vergangenen Jahren stark angestiegen ist. Nach Angaben des US‑Vermögensverwalters BlackRock liegt das investierte Volumen bei ETF‑Optionen in den USA bereits in einer Größenordnung von rund einer Billionen US‑Dollar. Auch der europäische Markt für ETF‑Optionen wächst, liegt allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

In diesem Beitrag erklären wir die Funktionsweise von ETF‑Optionen.