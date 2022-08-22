ETF-Optionen – Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten

Buy-and-Hold eines diversifizierten Portfolios ist das Mantra von vielen ETF-Investoren. Institutionelle Anleger die in ETFs investieren sehen dies anders. Hier steht oft der Vermögenserhalt oder die aktive Steuerung der Risiken im Vordergrund.

Kein Wunder also, warum das in ETF-Optionen investierte Volumen in den vergangenen Jahren stark angestiegen ist. Nach Angaben des US-Vermögensverwalters BlackRock liegt das investierte Volumen bei ETF-Optionen in den USA bereits in einer Größenordnung von rund einer Billionen US-Dollar. Auch der europäische Markt für ETF-Optionen wächst, liegt allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

In diesem Beitrag erklären wir die Funktionsweise von ETF-Optionen.