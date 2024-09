Covered Call Strategie erklärt

Angenommen, man besitzt eine Aktienposition von 100 Apple Aktien, deren aktueller Kurs bei 150 US-Dollar liegt. Man entscheidet sich, eine Call-Option (Kaufoption) mit einem Strike-Preis von 160 US-Dollar und einer Laufzeit von einem Monat zu verkaufen. Für den Verkauf dieser Option erhält man eine Prämie von 2 US-Dollar pro Aktie, was insgesamt 200 US-Dollar ergibt. Wenn der Aktienkurs von Apple am Ende der Laufzeit unter 160 US-Dollar bleibt, behält man sowohl die Prämie als auch die Aktien. Sollte der Kurs jedoch über 160 US-Dollar steigen, muss man die Aktien zum Strike-Preis von 160 US-Dollar verkaufen, wodurch der maximale Gewinn auf den Strike-Preis plus die Prämie begrenzt wird. In diesem Beispiel beträgt der maximale Gewinn 1.200 US-Dollar. Das folgende Auszahlungsprofil veranschaulicht dieses Beispiel.

Quelle: extraETF Research, Auszahlungsprofil Covered Call Strategie, Stand: 09/2024