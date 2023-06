Comdirect Aktiensparplan Test

Bei der Comdirect kostet die Ausführung eines Aktiensparplans 1,5 Prozent der Sparsumme. Damit liegt die Comdirect im Mittelfeld aller Anbieter. Bei Namensaktien fallen zusätzlich 0,95 Euro für die Eintragung ins Namensregister an. In Verbindung mit einem Sparplan wird eine kostenlose Depotführung angeboten. In den ersten drei Jahren ist das Depot grundsätzlich kostenlos. Danach kostet das Depot 23,40 Euro pro Jahr.