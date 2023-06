S Broker Aktiensparplan Test

Als zentraler Online‑Broker der Sparkassen‑Finanzgruppe stellt der S Broker seinen Kunden unter dem Leitsatz „Einfach handeln“ eine Wertpapier‑Handelsplattform zur Verfügung, die leicht zu verstehen und zu bedienen ist. Das Premiumangebot wendet sich in erster Linie an online‑affine Selbstentscheider, die an Qualität und Service besonders hohe Ansprüche stellen.