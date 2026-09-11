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S Broker Aktiensparplan Test

  • Über 5.500 Aktiensparpläne
  • Ab 5 Euro Sparrate
  • Bruchstücke sind möglich

In diesem Test haben wir den S Broker Aktiensparplan analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
S Broker
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Franz Rieber, extraETF

“Top Angebot im Bereich Aktiensparplan”

Franz Rieber, extraETF

S Broker Aktiensparplan Testbericht

Franz Rieber, extraETFvon
Aktualisiert am 11.09.2026

In diesem Testbericht haben wir den S Broker Aktiensparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der S Broker Aktiensparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleich‑Rechner kannst du das Angebot des S Brokers mit anderen Anbietern vergleichen.

Angebot S Broker Aktiensparplan

Bewertung
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5
BewertungSo haben wir getestet

Das Angebot des S Broker Aktiensparplans umfasst über 5.500 Aktien. Es können Aktien aus allen Regionen der Welt gewählt werden. Die beliebtesten Aktien können somit problemlos über einen Aktiensparplan bespart werden.

AngebotAktien Anzahl
Alle sparplanfähigen Aktien 5.449
davon aus Nordamerika 2.791
davon aus Europa 1.558
Mehr Details anzeigen
S Broker
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Kosten S Broker Aktiensparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Beim S Broker werden alle Aktiensparpläne kostenlos ausgeführt. Auch für die Depotführung fallen keine Gebühren an.

DepotführungsgebührenKosten
Depotführung
Kostenlos
Ausführungskosten AktiensparplanKosten
Reguläres Preismodell0,00 €
Zusatzkosten bei Namensaktien0,00 €
Kostenbeispiel S Broker AktiensparplanGebühr für Sparplan­ausführung
25 € Aktiensparplan0,00 €
50 € Aktiensparplan0,00 €
100 € Aktiensparplan0,00 €
150 € Aktiensparplan0,00 €
200 € Aktiensparplan0,00 €
250 € Aktiensparplan0,00 €
300 € Aktiensparplan0,00 €
350 € Aktiensparplan0,00 €
400 € Aktiensparplan0,00 €
400 € Aktiensparplan0,00 €
500 € Aktiensparplan0,00 €

Service S Broker Aktiensparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Aktiensparpläne können beim S Broker monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich durchgeführt werden. Die Sparrate kann jederzeit geändert werden. Die Mindestsparrate liegt bei 5 Euro.

ServiceangebotKosten
Steuereinfach
Bruchstücke möglichJa
Mindestsparrate5,00 €
Maximalsparrate10.000,00 €
Ausführungsintervallmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
Ausführungstage01. / 05. / 15. / 20.
SparplanausführungTradegate
Lastschrifteinzug von Drittkonten
Dynamisierung
Autom. Wiederanlage von Dividenden
Desktop Oberfläche
Smartphone App
Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„Top Angebot im Bereich Aktiensparplan“

Das Sparplanangebot des S Brokers ist mit über 5.500 Aktien äußerst umfangreich. Auch die gebührenfreie Sparplanausführung weiß zu überzeugen. Insgesamt bewerten wir den S Broker Aktiensparplan mit “Empfehlung”.

Jetzt S Broker Depot eröffnen! *

S Broker Aktiensparplan Vergleich

Hier kannst du den S Broker Aktiensparplan mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
S Broker vs Scalable Capital S Broker vs Trade Republic S Broker vs ING
Angebot
Anzahl Aktien 5.449 2.938
Kosten
Reguläres Preismodell0,00 €0,00 €
Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
Kosten Eintragung Namensaktien0,00 €0,00 €
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Bruchstücke möglichJaJa
Mindestsparrate5,00 €1,00 €
Maximalsparrate10.000,00 €5.000,00 €
Ausführungsintervallmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlichmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich
Ausführungstage01. / 05. / 15. / 20.01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
SparplanausführungTradegateEuropean Investor Exchange (EIX)
Lastschrifteinzug Drittkonten
Dynamisierung
Automatische Wiederanlage von Dividenden
Zusatzleistungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 11.09.2026

S Broker Aktiensparplan Angebot nach Sektoren

Die Tabelle zeigt, aus welchen Sektoren du Aktien für deinen S Broker Aktiensparplan auswählen kannst. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die Aktien‑Suche geleitet und kannst dort die Aktien weiter analysieren.

SektorAnzahl Aktiensparpläne
IndustrieIndustrie 851
GrundmaterialienGrundmaterialien 794
TechnologieTechnologie 695
GesundheitswesenGesundheitswesen 673
Zykl. KonsumgüterZykl. Konsumgüter 597
FinanzenFinanzen 571
EnergieEnergie 294
BasiskonsumgüterBasiskonsumgüter 263
KommunikationKommunikation 259
ImmobilienImmobilien 225
VersorgerVersorger 175
AndereAndere 52

Aktiensparplan Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Vergleich von Aktiensparplänen. Finde heraus, welche Anbieter von Aktiensparplänen wir empfehlen.

Zum Aktiensparplan Vergleich

Beliebte S Broker Aktiensparpläne

Die Tabelle zeigt, welche Aktien bei den Kunden des S Brokers im Rahmen eines Aktiensparplans besonders beliebt sind.

Über den S Broker

Als zentraler Online‑Broker der Sparkassen‑Finanzgruppe stellt der S Broker seinen Kunden unter dem Leitsatz „Einfach handeln“ eine Wertpapier‑Handelsplattform zur Verfügung, die leicht zu verstehen und zu bedienen ist. Das Premiumangebot wendet sich in erster Linie an online‑affine Selbstentscheider, die an Qualität und Service besonders hohe Ansprüche stellen.

Was ist ein Aktiensparplan?

Du möchtest wissen, wie ein Aktiensparplan funktioniert? Alles über den Aktiensparplan findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Aktiensparpläne

So legst du einen Aktiensparplan beim S Broker an

Wir zeigen dir, wie du einen Aktiensparplan beim S Broker anlegen kannst.

1

Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot beim S Broker eröffnen. Die Eröffnung dauert ein paar Minuten über dein Smartphone oder den Browser. Nach der Legitimation VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.

2

Aktie auswählen: Wähle nun eine passende Aktie für deinen Sparplan. Achte darauf, dass die Aktie beim S Brokerim Rahmen eines Aktiensparplans angeboten wird. Das kannst du über die Aktien-Suche von prüfen.

3

Sparplan anlegen: Wähle dich in dein S Broker-Depot ein, dort kannst du deinen Aktiensparplan anlegen. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN der Aktie, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.

4

Aktiensparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines Aktiensparplans bestätigen.

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Häufig gestellte Fragen zum S Broker Aktiensparplan

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