S Broker Aktiensparplan Test

S Broker Aktiensparplan Testbericht
In diesem Testbericht haben wir den S Broker Aktiensparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der S Broker Aktiensparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleich‑Rechner kannst du das Angebot des S Brokers mit anderen Anbietern vergleichen.
Angebot S Broker Aktiensparplan
Das Angebot des S Broker Aktiensparplans umfasst über 5.500 Aktien. Es können Aktien aus allen Regionen der Welt gewählt werden. Die beliebtesten Aktien können somit problemlos über einen Aktiensparplan bespart werden.
|Angebot
|Aktien Anzahl
|Alle sparplanfähigen Aktien
|5.449
|davon aus Nordamerika
|2.791
|davon aus Europa
|1.558
| Mehr Details anzeigen
Kosten S Broker Aktiensparplan
Beim S Broker werden alle Aktiensparpläne kostenlos ausgeführt. Auch für die Depotführung fallen keine Gebühren an.
|Depotführungsgebühren
|Kosten
|Depotführung
Kostenlos
|Ausführungskosten Aktiensparplan
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|Zusatzkosten bei Namensaktien
|0,00 €
|Kostenbeispiel S Broker Aktiensparplan
|Gebühr für Sparplanausführung
|25 € Aktiensparplan
|0,00 €
|50 € Aktiensparplan
|0,00 €
|100 € Aktiensparplan
|0,00 €
|150 € Aktiensparplan
|0,00 €
|200 € Aktiensparplan
|0,00 €
|250 € Aktiensparplan
|0,00 €
|300 € Aktiensparplan
|0,00 €
|350 € Aktiensparplan
|0,00 €
|400 € Aktiensparplan
|0,00 €
|400 € Aktiensparplan
|0,00 €
|500 € Aktiensparplan
|0,00 €
Service S Broker Aktiensparplan
Aktiensparpläne können beim S Broker monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich durchgeführt werden. Die Sparrate kann jederzeit geändert werden. Die Mindestsparrate liegt bei 5 Euro.
|Serviceangebot
|Kosten
|Steuereinfach
|Bruchstücke möglich
|Ja
|Mindestsparrate
|5,00 €
|Maximalsparrate
|10.000,00 €
|Ausführungsintervall
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|Ausführungstage
|01. / 05. / 15. / 20.
|Sparplanausführung
|Tradegate
|Lastschrifteinzug von Drittkonten
|Dynamisierung
|Autom. Wiederanlage von Dividenden
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
„Top Angebot im Bereich Aktiensparplan“
Das Sparplanangebot des S Brokers ist mit über 5.500 Aktien äußerst umfangreich. Auch die gebührenfreie Sparplanausführung weiß zu überzeugen. Insgesamt bewerten wir den S Broker Aktiensparplan mit “Empfehlung”.
S Broker Aktiensparplan Vergleich
Hier kannst du den S Broker Aktiensparplan mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Anzahl Aktien
|5.449
|2.938
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|0,00 €
|Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
|Kosten Eintragung Namensaktien
|0,00 €
|0,00 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Bruchstücke möglich
|Ja
|Ja
|Mindestsparrate
|5,00 €
|1,00 €
|Maximalsparrate
|10.000,00 €
|5.000,00 €
|Ausführungsintervall
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich
|Ausführungstage
|01. / 05. / 15. / 20.
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Sparplanausführung
|Tradegate
|European Investor Exchange (EIX)
|Lastschrifteinzug Drittkonten
|Dynamisierung
|Automatische Wiederanlage von Dividenden
|Zusatzleistungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|Bewertung
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 11.09.2026
S Broker Aktiensparplan Angebot nach Sektoren
Die Tabelle zeigt, aus welchen Sektoren du Aktien für deinen S Broker Aktiensparplan auswählen kannst. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die Aktien‑Suche geleitet und kannst dort die Aktien weiter analysieren.
Aktiensparplan Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Vergleich von Aktiensparplänen. Finde heraus, welche Anbieter von Aktiensparplänen wir empfehlen.
Beliebte S Broker Aktiensparpläne
Die Tabelle zeigt, welche Aktien bei den Kunden des S Brokers im Rahmen eines Aktiensparplans besonders beliebt sind.
Über den S Broker
Als zentraler Online‑Broker der Sparkassen‑Finanzgruppe stellt der S Broker seinen Kunden unter dem Leitsatz „Einfach handeln“ eine Wertpapier‑Handelsplattform zur Verfügung, die leicht zu verstehen und zu bedienen ist. Das Premiumangebot wendet sich in erster Linie an online‑affine Selbstentscheider, die an Qualität und Service besonders hohe Ansprüche stellen.
Was ist ein Aktiensparplan?
Du möchtest wissen, wie ein Aktiensparplan funktioniert? Alles über den Aktiensparplan findest du in unserem Wissensbereich.
So legst du einen Aktiensparplan beim S Broker an
Wir zeigen dir, wie du einen Aktiensparplan beim S Broker anlegen kannst.
Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot beim S Broker eröffnen. Die Eröffnung dauert ein paar Minuten über dein Smartphone oder den Browser. Nach der Legitimation VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.
Aktie auswählen: Wähle nun eine passende Aktie für deinen Sparplan. Achte darauf, dass die Aktie beim S Brokerim Rahmen eines Aktiensparplans angeboten wird. Das kannst du über die Aktien-Suche von prüfen.
Sparplan anlegen: Wähle dich in dein S Broker-Depot ein, dort kannst du deinen Aktiensparplan anlegen. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN der Aktie, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.
Aktiensparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines Aktiensparplans bestätigen.
Jetzt einen S Broker Aktiensparplan abschließen
Das Aktiensparplan Angebot des S Brokers hat dich überzeugt? Starte jetzt mit deinem Vermögensaufbau.
Häufig gestellte Fragen zum S Broker Aktiensparplan
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.