DKB Aktiensparplan Test

Die DKB (Deutsche Kreditbank AG) ist eine Direktbank in Deutschland. Sie gehört zur Bayerischen Landesbank (BayernLB) und bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen wie Girokonten, Kreditkarten, Wertpapierhandel, Sparpläne und Versicherungen an. DKB ist bekannt für ihre kostenlosen Girokonten und Kreditkarten. Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut mit rund 4.500 Mitarbeitern etwa 4,8 Millionen Privatkunden. Sie ist damit die zweitgrößte Direktbank Deutschlands.