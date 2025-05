1822direkt Aktiensparplan Test

Die 1822direkt ist eine Direktbank der Frankfurter Sparkasse. Sie bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen wie Girokonten, Kreditkarten, Sparprodukte, Wertpapierdepots, ETF-Sparpläne und Versicherungen an. Sie wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die 1822direkt ist eine der größten Direktbanken in Deutschland.