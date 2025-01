Indien als überzeugende Alternative für die globale Diversifikation

Indien rückt in den Fokus

Die Wahl Donald Trumps zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten sorgt für Unsicherheit − auch an den globalen Aktienmärkten. Die angekündigte Mischung aus restriktiven Maßnahmen wie Zöllen und Migrationsbeschränkungen einerseits und Steuersenkungen andererseits könnte zu mehr Volatilität führen. Gleichzeitig sind zwei andere wichtige Wirtschaftsblöcke − Europa und China − mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. In diesem Spannungsfeld rückt Indien als dynamisch wachsender Subkontinent in den Fokus.

Qualitätswachstumsunternehmen finden sich weltweit, zunehmend auch abseits des Duopols der USA und Europas. Lange Zeit wurde China von Investoren als einer der attraktivsten Schwellenländermärkte geschätzt und diente vielen als ideale Beimischung im Portfolio. Seit der Coronapandemie kämpft das Land jedoch mit schwachem Wirtschaftswachstum. Hinzu kommt die Verschärfung des Konfliktes mit den USA. Dagegen hat sich Indien in den vergangenen Jahren zu einer überzeugenden Alternative entwickelt.

Demografie und starke Binnenwirtschaft

Indien gehört nach Ansicht vieler Experten heute zu den vielversprechendsten Aktienmärkten außerhalb der westlichen Anlagehemisphäre. Unter Premierminister Narendra Modi erlebt Indien nach Ansicht der Experten von Comgest eine wirtschaftliche Blütephase, die sich in einer starken Binnenwirtschaft niederschlägt. Neben vielen Reformen Modis sorgen vor allem demographische Faktoren für Wachstum, allen voran eine junge, technikbegeisterte Bevölkerung und eine wachsende Mittelschicht. Seit 2014 treibe die indische Regierung zudem mit ihrer „Make in India“-Initiative den Ausbau des einheimischen produzierenden Gewerbes voran. Das erinnert fast ein wenig an den Spruch „Make America great again“.

Ein Indien-ETF

Wenn du breit auf Schwellenländer setzen möchtest, ist Indien mittlerweile stark vertreten und erreicht fast schon ein ähnliches Gewicht wie China. So ist etwa im

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) (WKN: A111X9) China mit knapp 24 Prozent nur noch knapp vor dem indischen Konkurrenten, der mit mehr als 21 Prozent das zweitgrößte Gewicht einnimmt.