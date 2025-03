Vom Hype zur Realität: Deshalb solltest du auf Diversifikation bauen

Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie die jüngst negativen Kursentwicklungen machen klar: Diversifikation ist der Schlüssel.

Star-Investor Warren Buffett sagte einst: „Don’t put all your eggs in one basket”. Auf Deutsch: Lege nicht alle Eier in einen Korb. Doch wer sich die Aktienindizes ansieht, könnte meinen, dass diese Weisheit nicht mehr zutrifft. Die „Magnificent Seven“ machten Ende 2024 jeweils 22 Prozent des ACWI und über 31 Prozent des S&P 500 aus. Nvidia, Microsoft und Apple repräsentierten zusammen eine Marktkapitalisierung von immerhin acht Billionen US-Dollar, ein Fünftel des gesamten US-Marktes.

Diese Zahlen markieren einen historischen Höchststand, der die Experten von Comgest an die Hochphase von Nokia in den frühen 2000er-Jahren erinnert, als das finnische Unternehmen etwa zwei Drittel der Marktkapitalisierung des Landes ausmachte. Ähnlich konzentriert war der US-Tech-Sektor zu Beginn des neuen Jahrtausends, als Web-Startups fast ein Drittel des S&P 500 stellten – ein Vorbote der berühmten Dotcom-Blase. Unvergleichlich sei allerdings die Geschwindigkeit der aktuellen Entwicklungen. Zwischen 2014 und 2024 stieg der Anteil der zehn größten Unternehmen im S&P 500 von 16 auf 37 Prozent. Das verdeutlicht, welchen Bedeutungsgewinn technologischer Innovationen hatten, zu nennen sind die Bereiche KI und Cloud Computing.