Trotz massiver Zölle: Steht Europa vor dem Aktien-Comeback?

Trump-Politik sogar positiv für Europa?

„Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die Folgen der MAGA-Politik Europa zu Reformen drängen, die ein besseres zukünftiges Wachstumsumfeld erwarten lassen. In diesem Fall wäre die jüngste Outperformance europäischer Aktien erst ein Anfang – und aus MAGA könnte MEGA werden“, unterstreicht Galler. Die Trumpsche Politik setzt die Europäer also derart unter Druck, dass weiterer Stillstand „altnerativlos“ wäre. Dazu kommt: Der vermeintliche Nachteil, dass es in Europa einen Mangel an global führenden Unternehmen der New Economy gibt, fällt in der aktuellen Phase nicht mehr so stark ins Gewicht: „Einige wenige US-Player profitierten zuletzt massiv vom Hype um die künstliche Intelligenz. Es sind im Prinzip die Unternehmen, die die amerikanische Dekade an den Aktienmärkten geprägt haben“, sagt Galler.

Spielräume in europäischen Haushalten

Und es gibt noch einen Apsekt, der jetzt für europäische Aktien spricht. Laut Ökonom Galler hatte die relative Schwäche des europäischen Aktienmarktes in den vergangenen 15 Jahren verschiedene Ursachen. Neben makroökonomischen Faktoren und einer ungünstigen Sektorzusammensetzung – statt „New Economy“ hat die Finanzindustrie weiterhin einen großen Anteil am europäischen Aktienmarkt – lag dies auch an strukturellen Themen wie schwacher Demographie und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit aufgrund des fragmentierten Wirtschaftsraums.