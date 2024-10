Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Taiwan investieren. Mit Taiwan-ETFs können Anleger in den Wachstumsmarkt Taiwan investieren, der vor allem durch seinen starken Technologiesektor geprägt ist. Mit Taiwan-ETFs können Anleger von der wirtschaftlichen Entwicklung und den führenden Unternehmen des Landes profitieren. Ein wesentliches Risiko für Taiwan-ETFs besteht in den geopolitischen Spannungen zwischen Taiwan und China, die zu wirtschaftlicher Unsicherheit und Volatilität an den taiwanischen Finanzmärkten führen können.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Taiwan-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Taiwan-ETFs am besten zu dir passt.