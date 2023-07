China-Konflikt: Lohnt sich ein Taiwan-ETF trotz politischer Unsicherheit?

Taiwan: Fokus auf TSMC

TSMC gilt mit einem Marktanteil von über 60 Prozent im ersten Quartal 2023 als weltweit führender Auftragsfertiger für Halbleiter. Obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 16 Prozent zurückging, stieg der Marktanteil um 1,6 Prozentpunkte. Damit hat das Unternehmen seine Stärke auch in einem schwachen Marktumfeld mit rückläufiger Elektroniknachfrage unter Beweis gestellt.

Tipp: Hier findest du sämtliche ETFs auf den taiwanesischen Aktienmarkt. Übertreibe es allerdings nicht und setze auf weltweite Streuung.

In der zweiten Jahreshälfte wird das Unternehmen zudem mit der Produktion der iPhone-Chips von Apple im 3-Nanometer-Prozess beginnen. Der kalifornische Konzern hat sich 90 Prozent der 3nm-Fertigungskapazitäten von TSMC gesichert. Im Frühjahr gab es noch Berichte über Probleme mit der Ausbeute im Fertigungsprozess. Zuletzt soll das Unternehmen hier aber Fortschritte gemacht haben und parallel bereits an einem vereinfachten und kostengünstigeren Prozess arbeiten. Vieles spricht dafür, dass TSMC mit dem Wechsel auf drei Nanometer seinen Vorsprung weiter ausbauen wird.

Gleichzeitig findet derzeit ein Wettlauf der internationalen Politik statt, den regionalen Aufbau von Halbleiterfabriken mit hohen Subventionen zu fördern. TSMC gehört hier eindeutig zu den Profiteuren, da die Nachfrage nach Halbleitern durch neue Anwendungen wie künstliche Intelligenz und Mixed Reality weiter zunimmt.

Schwieriges Umfeld für Taiwan-ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des ETF ist mit 0,74 Prozent für ein passives Produkt vergleichsweise hoch. Langfristig ist die Performance vergleichbar mit einem ETF auf den MSCI World. Vor allem in der Phase der beschleunigten Digitalisierung während der Corona-Pandemie konnte der Taiwan-ETF eine bessere Performance erzielen. Allerdings war der ETF anschließend auch überproportional vom Ausverkauf der Technologiewerte in der Phase steigender Zinsen betroffen.

Die starke Performance ist vor allem auf die positive Entwicklung des Schwergewichts TSMC zurückzuführen. Während die Aktie des Unternehmens beispielsweise in den vergangenen fünf Jahren um 176 Prozent zulegte, betrug das Plus des Taiwan-ETFs 92 Prozent. Die starke Performance von TSMC wurde in der Vergangenheit also eher von den anderen Unternehmen gebremst.

Taiwan steht auch politisch unter Druck aus China. Die Kommunistische Partei betrachtet die Insel als Teil ihres Territoriums. Die zunehmenden Spannungen zwischen den beiden Ländern und die Möglichkeit eines militärischen Konflikts stellen ein erhebliches Risiko für die taiwanischen Finanzmärkte und den ETF dar. Anlegerinnen und Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein und das politische Risiko einer Investition in TSMC eher mit einem Branchen-ETF wie dem VanEck Semiconductor UCITS ETF (WKN: A2QC5J) angehen.