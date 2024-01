Superwahljahr: Trump, Lai, Xi und das Ringen um Taiwan

Neuer Präsident in Taiwan

In Taiwan wurde gerade der China-Kritiker Lai zum neuen Präsidenten gewählt. „Das trägt sicherlich aus dem Blickwinkel des chinesischen Präsidenten Xi nicht unbedingt zur Entspannung bei“, so Bente. „Dass zudem Donald Trump in Iowa die erste Vorwahl mit einem Erdrutschsieg gewonnen hat, sorgt für eine schwierige Gemengelage.“ Sollte sich das so fortsetzen und Trump erneut US-Präsident werden, besteht eine denkbar ungünstige Konstellation für das Verhältnis zwischen China und Taiwan.

Chinas Staatschef Xi hat bereits mehrfach deutlich gemacht, dass die Wiederangliederung Taiwans an China nur eine Frage der Zeit ist. „Und unter keinem US-Präsidenten ist es so unwahrscheinlich wie unter Trump, dass dieser einen Schutzschirm über Taiwan spannen wird“, sagt Bente. Trump ist bekannt als nationalistisch Denkender, der die militärischen Bündnisse als Selbstzweck generell nicht anerkennt, sondern, wenn überhaupt, nur dann, wenn er daraus auch wirtschaftliche Vorteile zieht. „Trump stellt selbst vertraglich verpflichtende Bündnisse wie die Nato offen infrage“, sagt Bente. „Und mit Taiwan existiert noch nicht einmal eine so klare, vertraglich und historisch gewachsene Bündnisverpflichtung.“

Tipp: Ein Investment erscheint derzeit besonders heikel. Falls du dennoch eine kleine Position aufbauen willst, findest du hier sämtliche ETFs auf den taiwanesischen Aktienmarkt.

Insofern erscheine es mehr als fragwürdig, ob Taiwan unter einem Präsidenten Trump mit der amerikanischen Unterstützung rechnen könne. Daher könnte der chinesischen Präsident Xi unter keinem Präsidenten wie unter Trump so motiviert sein, Taiwan anzugreifen. „Eine zweite Amtszeit von Donald Trump wäre damit das günstigste Zeitfenster für Xi“, sagt Bente. Denn in dem Moment, in dem Taiwan ohne internationale und vor allem ohne US-Unterstützung dasteht, sind die Erfolgsaussichten für China ungleich größer, Taiwan einzunehmen.

Das Halbleiter-Land

Taiwan ist insbesondere im Halbleiterbereich derzeit unersetzlich und die Halbleiter integraler Bestandteil der gesamten technologisierten Weltwirtschaft. Das asiatische Land in der Nachbarschaft Chinas ist eine Exportnation, die in das Räderwerk der Globalisierung fest eingebunden ist. Bereits eine chinesische Blockade könnte zu starken Eruptionen in der Weltwirtschaft führen. „Und das in einer Ausgangssituation, in der ohnehin die rezessiven Risiken in den USA groß sind aufgrund der Zinspolitik und des knappen Geldes“, sagt Bente. „Eine Ausgangslage, die in Europa in Teilen ja bereits real ist und auch China mit seinem zurzeit schwachen Wachstum trifft.“