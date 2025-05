Weshalb die Zeit der Nebenwerte bald anbrechen könnte

Sollte die US-Politik statt der Handelspolitik demnächst Steuersenkungen in den Fokus nehmen, könnte das vor allem Nebenwerte beflügeln.

Günstiger geht es eigentlich kaum, wie die Experten von J.P. Morgan Asset Management feststellen: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 seien Nebenwerte nicht nur deutlich niedriger als Large Caps bewertet, die ein KGV von 18 aufweisen. Sie liegen damit unter dem langfristigen Durchschnitt ihrer eigenen Historie von 17,5. Der globale Small-Cap-Index hat in den vergangenen zehn Jahren sogar einen Rückstand von 60 Prozent gegenüber der Entwicklung des MSCI Welt-Index aufgebaut. Ist nun also der Zeitpunkt gekommen, verstärkt auf Small Caps zu setzen? Aus Sicht von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, spricht die Ausgangslage durchaus für eine Aufholjagd bei den Nebenwerten (Small Caps).

„Doch solange Präsident Trump an seiner Politik der Eskalation von Strafzöllen, selbst zum möglichen Preis einer US-Rezession, festhält, weht diesem durchaus attraktiv bewerteten Aktiensegment ein eisiger Wind ins Gesicht“, erklärt Galler. Denn Nebenwerte reagieren besonders sensibel auf die konjunkturelle Entwicklung und die Veränderungen der Finanzierungsbedingungen. Gleichwohl gebe es einen Silberstreif am Horizont für Nebenwerte in Form von Steuersenkungen.