Tötet Trump Market-Timing endgültig?

Market-Timing: Sell in May

Die Märkte seien effizienter, der Handel nicht mehr nur rund ums Jahr, sondern rund um die Uhr möglich, was solche Begründungen für saisonale Muster aushebele. „In den vergangenen zehn Jahren waren die Börsenergebnisse von Mai bis Oktober in 80 Prozent der Fälle positiv mit einer durchschnittlichen Rendite von fast fünf Prozent“, so Fischer. „Laut einer von Fidelity International durchgeführten Studie war der ‚Sell in May‘-Ansatz im Zeitraum zwischen 1986 und 2023 nur in 14 von 37 Jahren erfolgreich, während in den übrigen 23 Jahren jene Anleger, die am Markt blieben, höhere Renditen erzielten“, sagt Hans Selleslagh, Deutschland-Sprecher von Freedom24.

Damit haben wir die Mai-Regel durch. Wie sieht es mit anderen saisonalen Market-Timing-Strategien aus? „Egal ob es die Jahresendrallye ist, die Verfallstermine an den Terminbörsen, die Wiederanlage ausgeschütteter Erträge nach dem Jahreswechsel und welche Idee auch immer. Die Märkte preisen dies mittlerweile alles ein, nehmen also die Effekte vorweg und glätten sie so, dass sie kaum noch sichtbar sind“, erklärt Fischer.

An Market-Timing-Regeln ist kaum noch etwas dran

Die Betonung liegt nun auf dem Wort „kaum“. Denn saisonale Regeln haben sich eingeprägt und sei es nur durch die Mechanismen der Behavioral Finance, der Börsenpsychologie. „Und vielleicht sogar durch die ein oder andere Nachfragespitze zu bestimmten Zeitpunkten. Doch damit ist es in den Zeiten von Trump 2.0 vorbei. Börsenregeln, auch zeitbezogene, brauchen eine gewisse Konstanz, um zu wirken“, meint Fischer. Doch angesichts der schnellen Abfolge sich bestenfalls ergänzender, oft aber sich ausschließender und ersetzender Ideen dieses US-Präsidenten sei eine solche Konstanz nicht mehr gegeben. Timing ist nach Ansicht Fischers tot.