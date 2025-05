Sell in May and go away: Soll ich jetzt meine Aktien verkaufen?

Die wohl bekannteste Börsenregel lautet: „Sell in May and go away“. Ist es also sinnvoll in diesen Tagen Aktien abzustoßen?

Geht es um Börsenweisheiten, darf eine nie fehlen – zumal sie gegenwärtig aktuell ist: „Sell in May“ – verkaufe im Mai. Seinen Ursprung hat das Sprichwort in einer alten britischen Tradition, die auf die Saisonalität des Londoner Finanzplatzes zurückgeht. Im 19. und 20. Jahrhundert verließen die Aristokraten und großen Investoren die englische Metropole, um den Sommer auf dem Land oder anderswo in Europa zu verbringen. In der Folge gab es kaum wirtschaftliche Aktivität, die Marktliquidität ging zurück und die Märkte stagnierten.

„Traditionell kehrten sie im September in etwa zur Zeit des prestigeträchtigen St. Leger Pferderennens zurück, und dann nahm auch das Geschäftsleben wieder Fahrt auf. Daher lautet die Ursprungsform des Sprichworts eigentlich ‚Sell in May and go away, come back on St. Leger’s Day‘ und wurde in der modernen Form zu ‚Sell in May and go away but remember to come back in September‘“, sagt Hans Selleslagh, Österreich-Sprecher von Freedom24. Das heißt also auch, nach dem Verkauf im Mai sollte im September der Wiedereinstieg erfolgen – zumindest, wenn man dieser Losung Glauben schenkt.