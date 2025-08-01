Schwarze Börsentage

Ja, Börsencrashs sind auch heute noch möglich. Die Geschichte zeigt, dass es immer wieder zu dramatischen Kurseinbrüchen kommt, die durch politische Krisen, wirtschaftliche Schocks oder unerwartete Ereignisse („Black Swan-Events“) ausgelöst werden. Auch wenn es moderne Schutzmechanismen wie Handelsunterbrechungen („Circuit Breaker“) und eine verbesserte Regulierung gibt, bleibt das System anfällig für Panik, Überreaktionen und psychologische Effekte.

Die Entstehung von Crashs: Crashs entstehen in der Regel nicht aus dem Nichts, sondern entwickeln sich in Phasen: Zunächst entsteht Euphorie, dann folgt die Überbewertung, es gibt erste Zweifel und schließlich gibt es einen Auslöser – dann folgt der Absturz.

Trotz aller Sicherheitsnetze an den Märkten bleibt die menschliche Psychologie ein zentraler Risikofaktor. Gier und Angst bewegen Investoren häufig zu irrationalen Entscheidungen, was sich in übertriebenen Kursausschlägen niederschlägt. Wer sich auf mögliche Crashs vorbereitet, breit streut und langfristig investiert, ist heute besser gewappnet denn je. Doch vor einem Börsencrash ist niemand sicher – nur wer ihn richtig einordnet, kann seine Chancen nutzen.