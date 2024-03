ETFs mit Asien-Touch – das solltest du bei der Auswahl beachten

Breite Auswahl an Asien-ETFs

Wer sich mit Gedanken trägt, ein Investment in börsennotierte Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu tätigen, findet auf extraETF.com insgesamt 285 in Frage kommende Papiere. Um eine qualitative Vorauswahl zu treffen, bietet sich an, beim Fondsalter, der Fondsgröße und der Replikationsart einen Filter zu setzen. Um einiges übersichtlicher wird das ETF-Angebot, wenn zum Beispiel ein Mindestalter von fünf Jahre, eine Mindestkapitalisierung von 100 Millionen Euro sowie eine vollständige physische Replikation als Voraussetzung definiert wird. Danach werden für die Region „Asien“ 42 ETFs, für die Region „Asien ohne Japan“ zwei ETFs und für die Region „Asien/Pazifik“ bzw. „Asien/Pazifik ohne Japan“ jeweils acht Wertpapiere angezeigt. Diese unterscheiden sich durch zwei Aspekte besonders stark – die verbuchten Wertsteigerungen und die dabei erzielten Kursschwankungsintensitäten (Volatilitäten).

Länderdiversifikation hat sich nicht gelohnt

Das Wichtigste vorweg: Mit Blick auf die Performance der vergangenen fünf Jahre war man mit den auf mehrere Länder diversifizierten ETFs am schlechtesten beraten. Dies lässt sich besonders gut im Marktsegment „Asien ohne Japan“ feststellen, schließlich kamen die beiden Papiere auf den MSCI AC Far East ex Japan innerhalb des Fünfjahreszeitraums auf marginale Wertzuwächse von lediglich 0,6 bzw. 0,1 Prozent. Damit hatten sie übrigens gegenüber den Regionen „Europa“ und „Nordamerika“ eindeutig das Nachsehen.

Tipp: Hier findest du sämtliche ETFs auf den asiatischen Aktienmarkt. Übertreibe es allerdings nicht und setze auf weltweite Streuung.

Um einiges besser fiel die Performance der ETFs aus der Region „Asien/Pazifik“ aus. Drei ETFs mit integrierter Länderdiversifikation schafften innerhalb von fünf Jahren immerhin Wertzuwächse zwischen 15 und 30 Prozent. Diese waren durch folgende Indizes möglich: den MSCI Pacific Socially Responsible, den Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 sowie den Dow Jones Asia Pacific Dividend. So richtig zufriedenstellende Anlageergebnisse lieferte auch die Region „Asien/Pazifik ohne Japan“ allerdings nicht, da sich die insgesamt acht auf mehrere Länder dieses Wirtschaftsraums diversifizierten ETFs in einer Spanne von lediglich neun bis 24 Prozent verteuert haben, was in der Spitze zu einer annualisierten Rendite von in der Spitze etwas mehr als vier Prozent geführt hat.