So können Anleger vom Comeback der Schwellenländer in Asien profitieren

Asien ist weit mehr als China und Indien

Asiens Konjunkturwachstum wird inzwischen nicht mehr von China getragen – Indien ist auf dem Vormarsch. Aber auch andere asiatische Länder ziehen nach. „Investoren fühlen sich von diesen aufstrebenden Märkten in Asien aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen wirtschaftlichen Herausforderungen, der robusten Binnennachfrage und dem Reformwillen besonders angezogen“, erklärt Hans Selleslagh, DACH-Sprecher bei Freedom24, den Trend. Darüber hinaus würden die rasante digitale Transformation und die Urbanisierungstrends die Attraktivität dieser Märkte weiter erhöhen.

Während Risiken bestehen bleiben, einschließlich geopolitischer Spannungen und regulatorischer Unsicherheiten, ziehen die langfristigen Wachstumsaussichten und die sich entwickelnde Investitionslandschaft in diesen asiatischen Volkswirtschaften weiterhin die Aufmerksamkeit von Investoren an – vor allem Diversifikation und Wachstumschancen überzeugen. „China schürt mit einem BIP von über 19 Billionen US-Dollar im letzten Jahr, einem starken Fokus auf Technologie und einer wachsenden Mittelschicht Optimismus bei den Investoren und Indien will in die Top drei der größten Volkswirtschaften der Welt aufsteigen“, sagt Hans Selleslagh, der hinzufügt: „Allerdings bieten auch viele Länder Südostasiens aufgrund von Demografie, Urbanisierung und steigendem Konsum Potenzial für Expansion und Diversifizierung.“

Indonesien ist interessant

Gerade Indonesien sei ein Blick wert. „Mit einer großen und zunehmend urbanisierten Bevölkerung ist Indonesien auf nachhaltiges Wirtschaftswachstum vorbereitet, das durch den inländischen Konsum und die Infrastrukturentwicklung angetrieben wird. Investoren können Möglichkeiten in den Bereichen E-Commerce, Infrastruktur und erneuerbare Energien finden, da die Regierung darauf abzielt, die Konnektivität zu verbessern und Innovationen zu fördern“, so Selleslagh.