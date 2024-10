Das Schwellenländer-Comeback als Chance für Anleger?

Investitionen in Infrastruktur können Schwellenländer antreiben

Expertin Kandhari sieht einen Wachstumsmotor in Ausgaben für die Infrastruktur und spricht in diesem Zusammenhang von einer „industrielle Wiedergeburt“, bei der Schwellenstaaten zunehmend zur Quelle für Produktion und technologische Innovation werden könnten. „Die Entkopplung der beiden Wirtschaftssupermächte China und USA hat entscheidende Investitionen in die Infrastrukturen der Schwellenmärkte ausgelöst. Insbesondere Indien und Brasilien erleben einen Infrastruktur-Superzyklus, der von starken Investitionen sowohl in den öffentlichen als auch privaten Sektor getrieben wird.“

Erneuerbare Energien im Mittelpunkt

Neben den infrastrukturellen Investitionen spielen sehen Beobachter außerdem erneuerbare Energieträger als Treiber der Wirtschaft. Indien plan laut Zahlen von Morgan Stanley bis 2030 den Zubau von 500 Gigawatt an erneuerbarer Energiekapazität. Das wiederum macht umfangreiche Investitionen in Stromnetze und Speichertechnologien erforderlich. „Der globale Vorstoß zur Elektrifizierung wird in den Schwellenländern massiv vorangetrieben. Das führt zu erheblichen Investitionen in erneuerbare Energien“, so Kandhari weiter.

Automatisierung als Schlüssel zur Effizienzsteigerung

Eine weitere Stellschraube bietet die voranschreitende Automatisierung der Industrie. „Automatisierung und technologische Innovationen in den Schwellenmärkten bieten langfristige Investitionschancen“, erklärt die Expertin. Durch den demografischen Wandel, insbesondere den Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung, sehen sich viele Länder gezwungen, ihre Produktion zu automatisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig optimiere Automatisierung ineffiziente Lieferketten, die durch Krisen wie COVID-19 und geopolitische Spannungen belastet worden seien. „Investitionen in Roboter, künstliche Intelligenz und andere moderne Technologien steigern die Produktivität und stärken die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Länder wie Indien und China setzen verstärkt auf diese Trends. Das schafft attraktive Chancen für Investoren“, meint Kandhari.

Expertin: Attraktive Chancen für langfristige Investoren

Schwellenmärkte bieten mach Dafürhalten Kandharis im aktuellen globalen Umfeld aufgrund zunehmender Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und Automatisierung erhebliche Chancen. „Trotz der bestehenden Risiken stellen diese Märkte für langfristig orientierte Investoren eine aussichtsreiche Gelegenheit dar, von strukturellen Veränderungen und Wachstumspotenzialen zu profitieren“, hält Kandhari fest.

ETF für Schwellenländer

In ein globales Portfolio gehören auch Schwellenländer. Bei ETFs, die sowohl Industrie- als auch Schwellenländerstaaten beinhalten, spielen letztere kaum eine Rolle. Daher orientieren sich viele Anleger an der Faustformel: 70 Prozent Industrie- und 30 Prozent Schwellennationen. Nachfolgend zeigen wir die einen breiten Schellenländer-ETF.