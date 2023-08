Lateinamerika und Asien: Schwellenländer-Inflation im Fokus

Schwellenländer: Was macht Lateinamerika?

In Lateinamerika haben sich die Wachstumsprognosen in letzter Zeit aufgrund jetzt wieder niedrigerer Zinsen verbessert und eine stärkere Kreditvergabe und Konsum sollte sich in der Realwirtschaft niederschlagen. Chile war das erste Land, das eine beachtliche Zinssenkung geliefert hat, da der jährliche Inflation nahezu halbiert wurde. Obwohl der Wert noch über dem Inflationsziel der Zentralbank von vier Prozent liegt, sind die Inflationserwartungen deutlich gesunken, was der Zentralbank Luft geben könnte, ihren Zinssenkungszyklus fortzusetzen.

Brasilien befindet sich in einer ähnlichen Situation wie Chile und die Preisdynamik scheint sogar noch schwächer zu sein. Die jährliche Inflation (Price-Stats) ist zum ersten Mal seit Covid19 auf unter 0 Prozent gesunken und ebnet letztlich Brasilien den Weg, seinen Zinssenkungszyklus fortzusetzen. Wir sehen ähnliche Disinflationstendenzen in Mexiko und die monatlichen PriceStats sind mit 0,27 Prozent gegenüber dem Vormonat im Juli der zweitniedrigste Wert in Lateinamerika. Im Gegensatz zu Chile und Brasilien ist die Zentralbank jedoch noch zögerlich die Zinsen zu senken, da sie weiterhin die restriktive Haltung der Fed widerspiegelt.

Wie sieht es in Asien aus?

Während die meisten Schwellenländer einem höheren Inflationsdruck ausgesetzt waren, bildete China eine Ausnahme, da der schwache Konsum nach der Corona-Krise und das Fehlen politischer Anreize die Stimmung in der gesamten Realwirtschaft nicht ankurbeln konnten. Supermarktpreise in China liegen deutlich im negativen Bereich, wobei die Jahreswerte jeweils -2,9 bzw. -3,1 Prozent gegenüber Vorjahr betragen. Wir fragen uns immer noch, warum chinesische Regierung und Notenbank nicht aggressiver vorgehen, um das Wachstum zu unterstützen, obwohl das Land eher der Gefahr einer Deflation ausgesetzt ist als Disinflation. Die PriceStats-Reihe für Südkorea ist in letzter Zeit ebenfalls zusammengebrochen, wobei die Jahrespreise wieder auf 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken sind und den niedrigsten Wert seit September 2020. da wir weitere Gründe für die Bank of Korea sehen in der zweiten Jahreshälfte die Zinssätze zu senken, insbesondere wenn niedrigere Zinssätze dazu beitragen, den Won zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit koreanischer Exporte gegenüber anderen Handelspartnern wie Japan und China zu steigern.