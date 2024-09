Das ist die wichtigste Botschaft der Börsenturbulenzen vom August

Der August war an den globalen Börsen geprägt von einem starken Auf und Ab. Das Auf folgte dem Ab prompt. Bei Börsenturbulenzen kommt es auf Geduld an.

In den USA sorgten wachsende Konjunktursorgen und die Angst vor einer verspäteten Reaktion der Notenbank für erhebliche Rückgänge bei den Aktienkursen. Auch der Dax und viele andere europäische Indizes gerieten in der Folge Anfang August in Börsenturbulenzen. Doch erholten sich die Märkte schneller als von vielen erwartet. Inzwischen notieren die Kurse vieler Indizes wieder über den Niveaus vom 31. Juli, bevor die Kurse nachgaben. „Die letzten vier Wochen haben gezeigt, wie wichtig es ist, auch in volatilen Zeiten investiert zu bleiben. Wer aus Sorge vor einem länger andauernden Kursrückgang Aktien verkauft hätte, hätte den unmittelbar folgenden Kursaufschwung verpasst. Für diejenigen, die investiert geblieben sind, war es nur eine kurze volatile Episode. Andere hätte ein abrupter Ausstieg wichtige Rendite gekostet“, sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank. Eine Übersicht ausgewählter Indizes zeigt den Vorteil auf, wenn man investiert geblieben ist.